Наталья Непряева: «Были моменты, что хотелось бросить лыжи? После сезона у Крамера. Я была на грани вылета из команды. Но меня, слава богу, подобрал Бородавко»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Наталья Непряева рассказала о трудном периоде в карьере.

– Были моменты в юном возрасте, что хотелось бросить лыжи?

– Такое было не в подростком периоде, а после сезона (2016/17) у Маркуса Крамера. Тогда не получалось. Я была на грани вылета из команды.

Думала: «Ну, все». Не было результата. Очень много тренируешься, но не получается. В такие моменты приходит мысль: «А зачем это все?»

Но меня, слава богу, подобрал Юрий Викторович (Бородавко). В прямом смысле слова подобрал! Меня ведь действительно хотели убирать из команды, – рассказала лыжница.

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами