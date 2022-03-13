Йохауг о смешанных дисциплинах на главных стартах: «Надеюсь, что женской и мужской эстафетами не пожертвуют в будущем»

Лыжники высказались по поводу возможной замены классических мужской и женской эстафет на смешанные дисциплины на главных стартах.

Ранее стало известно, что FIS и Международный олимпийский комитет рассматривают такой вариант.

«Мне кажется, пожалуй, что такое можно иметь как дополнение к остальным гонкам. Надеюсь, что они не пожертвуют женской и мужской эстафетами в будущем», – сказала .

«Она короткая, поэтому невозможно воспользоваться своими силами. Практически и пытаться нет смысла, потому что убежать – невозможная задача. Остается только идти в группе и рассчитывать на то, что не сломаешь лыжу или палку», – отметил .

«Не самая лучшая затея. Публике сложно понять, что происходит по ходу гонки. Согласен, что это скучно. Мы хотим более традиционные дисциплины и должны уважать то, что делали раньше, и гордиться продуктом», – заявил .

FIS и МОК обсуждают замену классических эстафет на смешанные дисциплины в рамках главных стартов