Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в гигантском слаломе, Бреннштайнер – 2-й, Одерматт – 3-й

Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Мужчины
Гигантский слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.18,13
2. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,23
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,27
4. Лукас Бротен (Норвегия) – 0,44
5. Александр Шмид (Германия) – 0,54
6. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,68
7. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,72
8. Атле Лие Макграт (Норвегия) – 0,93