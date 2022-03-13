Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в гигантском слаломе, Бреннштайнер – 2-й, Одерматт – 3-й

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Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.18,13

2. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,23

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,27

4. Лукас Бротен (Норвегия) – 0,44

5. Александр Шмид (Германия) – 0,54

6. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,68

7. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,72

8. Атле Лие Макграт (Норвегия) – 0,93

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