Уле Мортен Иверсен покинет пост тренера женской сборной Норвегии

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен покинет свой пост по окончании сезона.

Отмечается, что Иверсен принял решение не продлевать контракт до Рождества.

«На это есть несколько причин. Главная причина в том, что, мне кажется, девочкам нужна свежая кровь и немного новых импульсов, и желательно тренер, который немного отличается от того, каким был я», – сказал Иверсен.

Возможной преемницей на роль тренера называется .

«Я искал женщин, на этих должностях слишком много парней. К новому тренеру предъявляются два требования: молодость и энергичность. Я знаю, что девочки хотят немного больше юношеского энтузиазма, чем я мог бы дать. Не потому, что я стар, а потому, что у меня немного другой подход к тренерской работе», – цитирует Иверсена VG.