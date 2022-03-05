Марит Бьорген: » Думала, что Йохауг будет выступать еще несколько лет. Она совершенно уникальна»

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Восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген оценила решение Терезы Йохауг завершить карьеру по окончании сезона.

«Я не ожидала этого. Думала, что она будет выступать еще несколько лет – с учетом того, что чемпионат мира пройдет в Тронхейме (в 2025 году – Sports.ru) и что она еще не устала настолько.

Но, видимо, в последнее время эти мысли посещали ее все чаще и чаще, в том числе во время Олимпийских игр», – цитирует Бьорген Adresseavisen.

«Она совершенно уникальна. Просто восхитительна. В плане способностей ей нет равных. Ее сила воли и умение делать то, что требуется, безумно хороши.

Не в последнюю очередь это касается того, как она прошла через период дисквалификации. Для нее эти два года были тяжелыми, в том числе психологически.

Ее возвращение в столь хорошей форме впечатляет. И скажу, что эти результаты пришли неслучайно», – добавила Бьорген.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом

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