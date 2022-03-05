Марит Бьорген: » Думала, что Йохауг будет выступать еще несколько лет. Она совершенно уникальна»

Восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген оценила решение Терезы Йохауг завершить карьеру по окончании сезона.

«Я не ожидала этого. Думала, что она будет выступать еще несколько лет – с учетом того, что чемпионат мира пройдет в Тронхейме (в 2025 году – Sports.ru) и что она еще не устала настолько.

Но, видимо, в последнее время эти мысли посещали ее все чаще и чаще, в том числе во время Олимпийских игр», – цитирует Бьорген Adresseavisen.

«Она совершенно уникальна. Просто восхитительна. В плане способностей ей нет равных. Ее сила воли и умение делать то, что требуется, безумно хороши.

Не в последнюю очередь это касается того, как она прошла через период дисквалификации. Для нее эти два года были тяжелыми, в том числе психологически.

Ее возвращение в столь хорошей форме впечатляет. И скажу, что эти результаты пришли неслучайно», – добавила Бьорген.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом