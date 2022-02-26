Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в слаломе, Мейар – 2-й, Феллер – 3-й, Хорошилов не финишировал, Ефимов выбыл в первой попытке

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Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене.

Горные лыжи

Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Мужчины

Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.46,14

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,14

3. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,51

4. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 0,76

5. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,92

6. Линус Штрассер (Германия) – 1,01

7. Алекс Винатцер (Италия) – 1,04

8. Хоаким Саларич (Испания) – 1,11...

Россиянин Александр Хорошилов не финишировал во второй попытке, Семен Ефимов выбыл в первой.

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