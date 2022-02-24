Лыжи. Финал Кубка России. Парфенов и Доценко выиграли классический спринт, Вокуев – 2-й

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Лыжни Андрей Парфенов и Анастасия Доценко выиграли классический спринт в финале Кубка России в Тюмени.

Лыжные гонки

Финал Кубка России

Тюмень

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Андрей Парфенов – 4.19,86

2. Ермил Вокуев – 0,15

3. Антон Тимашов – 0,19

4. Федор Назаров – 0,31

5. Алексей Виценко – 2,54

6. Андрей Краснов – 10,27

7. Андрей Собакарев

8. Владислав Вечканов

9. Евгений Белов

10. Максим Зубцов

Женщины

1. Анастасия Доценко – 5.06,30

2. Диана Соболева – 3,61

3. Алиса Жамбалова – 3,94

4. Алеся Рушенцева – 4,14

5. Ольга Царева – 15,28

6. Полина Лобастова – 24,03

7. Евгения Рудометова

8. Анастасия Игнатьева

9. Александра Шимолина

10. Мария Давыденкова

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