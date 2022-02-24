Лыжи. Финал Кубка России. Парфенов и Доценко выиграли классический спринт, Вокуев – 2-й

Лыжни Андрей Парфенов и Анастасия Доценко выиграли классический спринт в финале Кубка России в Тюмени.
Лыжные гонки
Финал Кубка России
Тюмень
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Андрей Парфенов – 4.19,86
2. Ермил Вокуев – 0,15
3. Антон Тимашов – 0,19
4. Федор Назаров – 0,31
5. Алексей Виценко – 2,54
6. Андрей Краснов – 10,27
7. Андрей Собакарев
8. Владислав Вечканов
9. Евгений Белов
10. Максим Зубцов
Женщины
1. Анастасия Доценко – 5.06,30
2. Диана Соболева – 3,61
3. Алиса Жамбалова – 3,94
4. Алеся Рушенцева – 4,14
5. Ольга Царева – 15,28
6. Полина Лобастова – 24,03
7. Евгения Рудометова
8. Анастасия Игнатьева
9. Александра Шимолина
10. Мария Давыденкова