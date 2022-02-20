Йоханнес Бо о норвежских лыжниках на Олимпиаде: «Зачастую мы оказываемся в их тени. Но теперь можем немного порадоваться, обойдя их «по внутреннему радиусу»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо высказался о медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В частности, Бо отметил, что биатлонисты принесли в копилку сборной больше наград, чем лыжники – 14 медалей против 8.

«Это наша маленькая победа. Лыжи – вид спорта, с которым нас чаще всего сравнивают, и зачастую мы оказываемся в тени.

Но теперь мы можем немного порадоваться, обойдя их «по внутреннему радиусу». Мы отлично со всем справились», – сказал Бо.

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