Егор Сорин: «Норвегии нужно больше тренироваться в сложных условиях. Не знаю деталей, как они готовились к Играм, но, наверное, нужно что-то менять»

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Тренер сборной России Егор Сорин высказался о подготовке норвежских лыжников к Олимпиаде в Пекине.

На этих Играх мужская сборная Норвегии завоевала два золота в шести гонках. Победы были одержаны в индивидуальном и командном спринтах.

«Норвегии нужно больше тренироваться в сложных условиях. Не знаю деталей, как они готовились к Играм, но им, наверное, нужно что-то менять», – отметил Сорин.

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