Серебряному призеру Пекина-2022 Ирме Махине подарили две квартиры за выступление на Играх

Российская прыгунья с трамплина Ирма Махиня после возвращения с Олимпиады-2022 в Пекине встретилась с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

Спортсменке и ее маме Светлане были вручены сертификаты на две квартиры. На Играх в Пекине Махиня завоевала серебро в командном миксте.

«Ирма Махиня выросла в Сочи в многодетной семье, у нее 6 братьев и сестер. Никто из присутствующих не смог сдержать эмоций от таких подарков. Сегодня и старшие, и младшие члены семьи живут в двух комнатах общежития», – заявили в пресс-службе администрации Сочи.

«Я очень рада, невероятно, такой подарок, такие эмоции! Благодарю губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и мэра Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского за такое внимание ко мне и всей нашей семье.

Абсолютно уверена, что в нашем городе спорт и дальше будет активно развиваться. У нас всегда растили чемпионов. Сочинские дети обязательно потянутся во все виды спорта, как когда-то я», – сказала спортсменка.

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?