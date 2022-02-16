Егор Сорин: «Когда приехали в Пекин, я долго не понимал, в каком состоянии находится Татьяна – биохимия вообще не отражала ее формы и способности показывать результат»

Тренер сборной России Егор Сорин рассказал о подготовке лыжницы Татьяны Сориной к Олимпиаде-2022 в Пекине.

– 4 января закончилась многодневка («Тур де Ски»), а 5-го мы уже поднялись на 2000 м. Нужно было дать спортсменам возможность пять-шесть дней побыть внизу после соревнований и восстановиться, но это я понял уже задним числом.

«Тур де Ски» хоть и проводился в этом году в укороченном формате, но все равно забирает очень много энергии, если спортсмен проходит все старты. Те спортсмены, которых я отправил вниз, уже через неделю тренировок снова были в очень хороших кондициях.

С Таней такого не получилось, это ошибка тренера. То есть моя. Слишком сильно хотелось подойти к Играм в максимально хорошей форме, вот и полезли на высоту раньше времени. Сейчас я, конечно, поступил бы по-другому. Плюс 15 января Таня бежала ещё одну гонку, причем не в самом лучшем состоянии.

Как она мне сказала уже в Пекине, перед тем стартом у неё сильно болело горло. Если бы я знал об этом, не стал бы выставлять её на старт.

– Отмена последующих этапов Кубка мира из-за пандемии какую-то роль сыграла?

– В меньшей степени, чем ошибки. Ну да, если бы мы выступали в Кубке мира, мы спускались бы с гор. А так получилось, просидели на высоте слишком много времени. Сначала не хватило восстановления, потом на недовосстановленном организме начали делать работу.

Уже когда приехали в Пекин, я долго не понимал, в каком состоянии находится Таня – биохимия вообще не отражала ее формы и способности показывать результат. Спортсмены же все молчат о своем самочувствии накануне важных стартов. Что-то выясняется только постфактум, когда неприятности уже случились. Хотя с себя я ответственности не снимаю, – рассказал Сорин.

На Играх в Пекине Сорина завоевала золото в эстафете, а также заняла 11-е место в скиатлоне и 10-е – в гонке на 10 км с раздельным стартом.

«Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет». Россия забрала олимпийскую эстафету экстремальной тактикой