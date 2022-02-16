Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 16 февраля

16 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине разыграют сразу по два комплекта наград в трех видах спорта: лыжных гонках, фристайле и шорт-треке. За остальные два комплекта будут бороться женщины в биатлонной эстафете и мужчины в горнолыжном слаломе. В этот день продолжится плей-офф у мужчины в хоккее с шайбой — состоятся четвертьфинальные матчи, а женщины разыграют бронзовую медаль. Большая программа в керлинге, соревнования у мужчин и женщин подходят к концу.

Фристайл

04:30 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый финальный заезд

04:58 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй финальный заезд

05:26 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, третий финальный заезд

14:00 — Мужчины, акробатика, первый финал

15:00 — Мужчины, акробатика, второй финал

Горнолыжный спорт

05:15 — Мужчины, слалом, первый заезд

08:45 — Мужчины, слалом, второй заезд

Биатлон

10:45 — Женщины, эстафета 4х6 км

Лыжные гонки

10:15 — Женщины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы

11:15 — Мужчины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы

12:15 — Женщины, командный спринт, классический стиль, финал

12:45 — Мужчины, командный спринт, классический стиль, финал

Керлинг

Женщины, круговой турнир, сессия 10

04:05 — Канада — США —

04:05 — Швейцария — Южная Корея —

04:05 — Китай — Великобритания —

Мужчины, круговой турнир, сессия 11

09:05 — Китай — Швейцария —

09:05 — Великобритания — Россия —

09:05 — Италия — Дания —

Женщины, круговой турнир, сессия 11

15:05 — Южная Корея — Дания —

15:05 — Япония — США —

15:05 — Россия — Швеция —

15:05 — Канада — Китай —

Хоккей с шайбой

Мужчины, плей-офф, четвертьфиналы

07:10 — США — Словакия

09:00 — Россия — Дания

11:40 — Финляндия — Швейцария

16:30 — Швеция — Канада

Женщины, матч за третье место

14:30 — Финляндия — Швейцария —

Шорт-трек

14:30 — Женщины, 1500 м, четвертьфиналы

15:15 — Женщины, 1500 м, полуфиналы

15:32 — Мужчины, эстафета 5000 м., финал В

15:44 — Мужчины, эстафета 5000 м., финал А

16:11 — Женщины, 1500 м., финал В

16:18 — Женщины, 1500 м., финал А

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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам