Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 16 февраля

Теги Олимпиада-2022 Лыжи

16 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине разыграют сразу по два комплекта наград в трех видах спорта: лыжных гонках, фристайле и шорт-треке. За остальные два комплекта будут бороться женщины в биатлонной эстафете и мужчины в горнолыжном слаломе. В этот день продолжится плей-офф у мужчины в хоккее с шайбой — состоятся четвертьфинальные матчи, а женщины разыграют бронзовую медаль. Большая программа в керлинге, соревнования у мужчин и женщин подходят к концу.

Фристайл

  • 04:30 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый финальный заезд
  • 04:58 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй финальный заезд
  • 05:26 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, третий финальный заезд
  • 14:00 — Мужчины, акробатика, первый финал
  • 15:00 — Мужчины, акробатика, второй финал

Горнолыжный спорт

  • 05:15 — Мужчины, слалом, первый заезд
  • 08:45 — Мужчины, слалом, второй заезд

Биатлон

  • 10:45 — Женщины, эстафета 4х6 км

Лыжные гонки

  • 10:15 — Женщины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы
  • 11:15 — Мужчины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы
  • 12:15 — Женщины, командный спринт, классический стиль, финал
  • 12:45 — Мужчины, командный спринт, классический стиль, финал

Керлинг

Женщины, круговой турнир, сессия 10

  • 04:05 — Канада — США —
  • 04:05 — Швейцария — Южная Корея — 
  • 04:05 — Китай — Великобритания — 

Мужчины, круговой турнир, сессия 11

  • 09:05 — Китай — Швейцария —
  • 09:05 — Великобритания — Россия —
  • 09:05 — Италия — Дания — 

Женщины, круговой турнир, сессия 11

  • 15:05 — Южная Корея — Дания —
  • 15:05 — Япония — США — 
  • 15:05 — Россия — Швеция — 
  • 15:05 — Канада — Китай — 

Хоккей с шайбой 

Мужчины, плей-офф, четвертьфиналы

  • 07:10 — США — Словакия
  • 09:00 — Россия — Дания
  • 11:40 — Финляндия — Швейцария
  • 16:30 — Швеция — Канада

Женщины, матч за третье место

  • 14:30 — Финляндия — Швейцария — 

Шорт-трек

  • 14:30 — Женщины, 1500 м, четвертьфиналы
  • 15:15 — Женщины, 1500 м, полуфиналы
  • 15:32 — Мужчины, эстафета 5000 м., финал В
  • 15:44 — Мужчины, эстафета 5000 м., финал А
  • 16:11 — Женщины, 1500 м., финал В
  • 16:18 — Женщины, 1500 м., финал А

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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

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