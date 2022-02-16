Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 16 февраля

16 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине разыграют сразу по два комплекта наград в трех видах спорта: лыжных гонках, фристайле и шорт-треке. За остальные два комплекта будут бороться женщины в биатлонной эстафете и мужчины в горнолыжном слаломе. В этот день продолжится плей-офф у мужчины в хоккее с шайбой — состоятся четвертьфинальные матчи, а женщины разыграют бронзовую медаль. Большая программа в керлинге, соревнования у мужчин и женщин подходят к концу.
- 04:30 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый финальный заезд
- 04:58 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй финальный заезд
- 05:26 — Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, третий финальный заезд
- 14:00 — Мужчины, акробатика, первый финал
- 15:00 — Мужчины, акробатика, второй финал
- 05:15 — Мужчины, слалом, первый заезд
- 08:45 — Мужчины, слалом, второй заезд
- 10:45 — Женщины, эстафета 4х6 км
- 10:15 — Женщины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы
- 11:15 — Мужчины, командный спринт, классический стиль, полуфиналы
- 12:15 — Женщины, командный спринт, классический стиль, финал
- 12:45 — Мужчины, командный спринт, классический стиль, финал
Женщины, круговой турнир, сессия 10
- 04:05 — Канада — США —
- 04:05 — Швейцария — Южная Корея —
- 04:05 — Китай — Великобритания —
Мужчины, круговой турнир, сессия 11
- 09:05 — Китай — Швейцария —
- 09:05 — Великобритания — Россия —
- 09:05 — Италия — Дания —
Женщины, круговой турнир, сессия 11
- 15:05 — Южная Корея — Дания —
- 15:05 — Япония — США —
- 15:05 — Россия — Швеция —
- 15:05 — Канада — Китай —
Мужчины, плей-офф, четвертьфиналы
- 07:10 — США — Словакия
- 09:00 — Россия — Дания
- 11:40 — Финляндия — Швейцария
- 16:30 — Швеция — Канада
Женщины, матч за третье место
- 14:30 — Финляндия — Швейцария —
- 14:30 — Женщины, 1500 м, четвертьфиналы
- 15:15 — Женщины, 1500 м, полуфиналы
- 15:32 — Мужчины, эстафета 5000 м., финал В
- 15:44 — Мужчины, эстафета 5000 м., финал А
- 16:11 — Женщины, 1500 м., финал В
- 16:18 — Женщины, 1500 м., финал А
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