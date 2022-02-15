Результаты лыжного двоеборья на Олимпиаде-2022: Гробак победил, Барков – 41-й, Галунин – 42-й, Мастиев – 46-й

Норвежец Йорген Гробак одержал победу в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине.

Пекин, Китай

Двоеборье

Мужчины

10 км

1. Йорген Гробак (Норвегия) – 27.13,3

2. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 0,4

3. Акито Ватабе (Япония) – 0,6

4. Мануэль Файст (Германия) – 3,3

5. Лукас Грайдерер (Австрия) – 11,8

6. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 18,0...

41. Вячеслав Барков (Россия) – 5.43,6

42. Артем Галунин (Россия) – 6.08,9...

46. Самир Мастиев (Россия) – 8.54,1

Большой трамплин

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 139,8 балла (142,0 м)

2-3. Кристьян Ильвес (Эстония) – 128,7 (140,0) +0.44

2-3. Рета Ямамото (Япония) – 128,7 (140,0) +0.44

4. Мануэль Файст (Германия) – 128,0 (133,0) +0.47

5. Акито Ватабе (Япония) – 126,4 (135,0) +0.54

6. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) – 121,9 (135,5) +1.12...

42. Артем Галунин (Россия) – 58,0 (108,5) +5.27...

44. Вячеслав Барков (Россия) – 53,3 (103,0) +5.46...

48. Самир Мастиев (Россия) – 20,4 (86,5) +7.58