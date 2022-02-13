Йоханнес Клэбо: «Сегодня одна команда была сильнее нас. Мы первыми должны это признать. Мы и близко не стояли к золоту»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине, где норвежцы стали вторыми, уступив России.

Клэбо бежал на последнем этапе вместе с Сергеем Устюговым.

«У меня была небольшая надежда, так что я прошел спокойно первый подъем. Я решил попытаться приблизиться и отыграл довольно много за короткий период. Но затем отставание стабилизировалось.

Есть разница – бежать на высоте или в равнинных условиях. Я мог бы, пожалуй, поднажать больше на равнине, но здесь нельзя работать рывками. Чтобы взять серебро, я принял такое решение», – сказал Клэбо.

«Разочарован. Мне кажется, это тут речь о чем-то большем, нежели о всеобщем ожидании, что мы выиграем это золото.

Просто-напросто сегодня одна команда была сильнее нас. Мы первыми должны это признать. Это факт. Думаю, что мы будем довольны после того, как немного придем в себя. Мы и близко не стояли к золоту. Все настолько просто. А тогда тебе достается серебро, и мы должны быть этому рады.

В прошлом году Пол не смог совладать с Червоткиным, в этом – Эмиль. Речь идет не о поиске козле отпущения. Мы команда, идущая на войну вместе, и сегодня мы стали вторыми в этой войне. И должны быть удовлетворены этим», – приводит слова Клэбо NRK.

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