Эмиль Иверсен о выступлении в эстафете: «Вся Норвегия: просто гнобите меня сейчас. Придется это принять. Я рискнул и разочаровал»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен ответил на реплику олимпийской чемпионки по прыжкам на лыжах с трамплина о его выступлении на первом этапе эстафеты на в Пекине, он проиграл Алексею Червоткину 34 секунды.

Ранее Иверсен подверг Лундбю критике за участие в реалити-шоу Skal vi danse («Танцы со звездами») в межсезонье.

«Как насчет чуть больше румбы и чуть меньше длинных гонок в следующем году, ?» – написала Лундбю в твиттере.

– Может, мне тоже стоит заявиться на «Танцы со звездами». Проверю, возможно ли это. Ну нет, серебро у нас все же есть.

Я старался, как мог, но было тяжело. Мне придется принять много решений на следующей неделе. Еще не знаю, будут ли для меня «Танцы со звездами». Благодарю за подсказку.

– Что ты думаешь о такой подколке в адрес того, кому и так нелегко?

– Мне придется это вытерпеть. Я должен выдержать нотации, когда выступаю плохо. С этим все в порядке. Вся Норвегия: просто гнобите меня сейчас. Придется это принять. Я рискнул и разочаровал.

Прошу прощение за это, но жизнь слишком коротка, чтобы говорить «нет», когда тебе предлагают этап. Я должен был использовать эту возможность, но не сумел сделать это достаточно хорошо.

Нужно подготовиться к нескольким тяжелым неделям, но я и раньше бывал козлом отпущения на главных стартах, так что переживу, – сказал Иверсен.

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