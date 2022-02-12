Сорин о золоте России в эстафете: «В Пекине мы все-таки были фаворитами. Ступак большая молодец, не побоялась сразу «накормить» шведок»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил победу женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

За Россию в сегодняшней гонке выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Это непередаваемые ощущения. Все эти дни были мурашки в преддверии этой эстафеты. По итогам дней в Пекине мы все-таки были фаворитами, шведки были под вопросом – смогут ли лидеры набрать кондиции.

Когда выходишь на гонку в ранге фаворитов, главное – не сглазить и не перегореть. Девочки настраивались биться с самого начала. Ступак большая молодец, она не побоялась сразу «накормить» шведок. Да, ей было тяжело на втором круге, но так нужно было сделать на стартовом отрезке. По сценарию эстафета складывалась для нас удачно.

Все девочки молодцы, работали на результат. Веронике сказал, чтобы начинала как с раздельного старта – спокойно. Нам повезло, что немки были в пяти секундах, и это было важно. Вероника, ориентируюсь на соперницу, начала спокойно работать первый круг. Мы подсказывали ей, но она сама знала, как надо делать. Сервис отлично сработал», – сказал Сорин.