Юрий Бородавко: «Второе место Большунова – действительно здорово. К сожалению, проиграл одному из лучших классиков современности»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал серебро в классической гонке с раздельным стартом на 15 км на Олимпиаде-2022.

Победу одержал финн .

«Второе место – действительно здорово. К сожалению, проиграл одному из лучших классиков современности.

Серебряная медаль тоже хорошо, этому нужно радоваться», – сказал Бородавко.

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