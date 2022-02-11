Юрий Бородавко: «Второе место Большунова – действительно здорово. К сожалению, проиграл одному из лучших классиков современности»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебро Александра Большунова в классической гонке с раздельным стартом на 15 км на Олимпиаде-2022.

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«Второе место – действительно здорово. К сожалению, проиграл одному из лучших классиков современности.

Серебряная медаль тоже хорошо, этому нужно радоваться», – сказал Бородавко. 

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