Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине, 11 февраля

Сборная России по хоккею 11 февраля проведет свой второй матч на Олимпиаде 2022 в Пекине. В скиатлоне будут разыграна первые медали в заездах у мужчин. В лыжных гонках можно рассчитывать на медаль у наших женщин, и будем надеяться на сюрприз в прыжках с трамплина у мужчин. В конце дня большая программа в соревнованиях по шорт-треку. Всего будет разыграно семь комплектов наград.

Результаты Олимпиады 2022, 11 февраля

Сноуборд

04:30 — Мужчины, хафпайп, первый финальный заезд

Тейлор Голд (США) — 81,75 Валентино Гусели (Австралия) — 75,75 Каисю Хирано (Япония) — 75,50 Шон Уайт (США) — 72,00 Ян Шеррер (Швейцария) — 70,50

04:57 — Мужчины. Мужчины, хафпайп, второй финальный заезд

Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50 Аюму Хирано (Япония) — 91,75 Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25 Шон Уайт (США) — 85,00 Тейлор Голд (США) — 81,75

05:24 — Мужчины, хафпайп, третий финальный заезд

Аюму Хирано (Япония) — 96,00 Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50 Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25 Шон Уайт (США) — 85,00 Тейлор Голд (США) — 81,75

Скелетон

04:30 — Женщины, первый заезд

Мирела Ранева (Канада) — 1:02.03 Жаклин Нарракотт (Австралия) — +0.02 Дань Чжао (Китай) — +0.23 Жаклин Леллинг (Германия) — +0.24 Тина Херманн (Германия) — +0.25 Юлия Канакина — +0.53 Алина Тарарыченкова — +0.71 Елена Никитина (Россия) — +0.89

06:00 — Женщины, второй заезд

Жаклин Нарракотт (Австралия) — 2:04.34 Ханна Найзе (Германия) — +0.21 Тина Херманн (Германия) — +0.23 Дань Чжао (Китай) — +0.32 Жаклин Леллинг (Германия) — +0.38 Юлия Канакина — +1.17 Алина Тарарыченкова — +1.26 Елена Никитина (Россия) — +1.65

15:20 — Мужчины. Третий заезд

Кристофер Гротер (Германия) — 3:00.49 Аксель Юнг (Германия) — +0.85 Александр Третьяков (Россия) — +1.08 Янь Вэньган (Китай) — +1.13 Мартинс Дукурс (Латвия) — +1.15 Евгений Рукосуев (Россия) — +1.27 Даниил Романов (Россия) — +6.78

16:55 — Мужчины. Четвертый заезд

Кристофер Гротер (Германия) — 4:01.01 Аксель Юнг (Германия) — +0.66 Янь Вэньган (Китай) — +0.76 Александр Третьяков (Россия) — +0.98 Инь Чжэн (Китай) — +1.12 Евгений Рукосуев (Россия) — +1.39

Горнолыжный спорт

06:00 — Женщины, супергигант

Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13.51 Мирьям Пухнер (Австрия) — +0.22 Мишель Гизин (Швейцария) — +0.30 Тамара Типплер (Австрия) — +0.33 Эстер Ледецка (Чехия) — +0.43 Юлия Плешкова (Россия) — +1.75

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 3

04:05 — Швейцария — Россия – 6 : 3;

— Россия – : 3; 04:05 — Великобритания — США – 7 : 9 ;

– 7 : ; 04:05 — Швеция — Италия – 9 : 3;

: 3; 04:05 — Дания — Китай – 4 : 5

Женщины, круговой турнир, сессия 3

09:05 — США — Китай – 8 : 4;

— Китай – : 4; 09:05 — Канада — Япония – 5 : 8 ;

– 5 : ; 09:05 — Швейцария — Россия – 8 : 7;

— Россия – : 7; 09:05 — Южная Корея — Великобритания – 9 : 7.

Мужчины, круговой турнир, сессия 4

15:05 — Россия — Дания — 10 : 2;

— Дания — : 2; 15:05 — Великобритания — Норвегия — 8 : 3;

— Норвегия — : 3; 15:05 — Канада — Швейцария — 3 : 5.

Хоккей с шайбой

Мужчины, предварительный раунд, группа В

07:10 — Дания — Россия — 0 : 2

— 0 : 11:40 — Чехия — Швейцария — 2 : 1 (по буллитам)

Хоккей с шайбой, женщины, четвертьфинал

07:10 — США — Чехия — 4 : 1

— Чехия — : 1 16:10 — Канада — Швеция — 11 : 0

Мужчины, предварительный раунд, группа С

11:40 — Швеция — Словакия — 4 : 1

— Словакия — : 1 16:10 — Латвия — Финляндия — 1 : 3

Лыжные гонки

10:00 — Мужчины, классический стиль, 15 км

Иво Нисканен (Финляндия) — 37:54.8 Александр Большунов (Россия) — +23.2 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — +37.5 Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +49.8 Алексей Червоткин (Россия) — +56.9 Илья Семиков (Россия) — +1:39.9 Иван Якимушкин (Россия) — +1:57.8

Конькобежный спорт

11:00 — Мужчины, 10 000 м

Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12:30.74 (мировой рекорд) Патрик Руст (Нидерланды) — +13.85 Давиде Гьотто (Италия) — +15.24 Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +18.20 Александр Румянцев (Россия) — +20.59

Биатлон

12:00 — Женщины, спринт, 7,5 км.

Марте Олсбю Рейселанд (Норвегия) — 20:44.3 Эльвира Эберг (Швеция) — +30.9 Доротея Вирер (Италия) — +37.2 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47.3 Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия) — +1:00.2 Кристина Резцова (Россия) — +1:05.0 Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1:27.5 Ирина Казакевич (Россия) — +1:39.4 Светлана Миронова (Россия) — +2:33.3

Прыжки с трамплина

12:45 — Мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, пробный квалификационный раунд

Штефан Крафт (Австрия) — 65,1 Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 64,3 Маркус Айзенбихлер (Германия) — 62,2 Мануэль Феттнер (Австрия) — 61,4 Роберт Юханссон (Норвегия) — 60,8 Евгений Климов (Россия) — 58,6 Роман Трофимов (Россия) — 47,4 Михаил Назаров (Россия) — 42,4

Данил Садреев (Россия) — не стартовал

14:00 — Мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, квалификационный раунд

Мариус Линдвик (Норвегия) — 136.4 Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6 Петер Превц (Словения) — 128,3 Штефан Крафт (Австрия) — 127,6 Данил Садреев (Россия) — 127,3 Евгений Климов (Россия) — 119,5 Роман Трофимов (Россия) — 116,0 Михаил Назаров (Россия) — 112,6

Шорт-трек

14:00 — Женщины, 1000 м, четвертьфиналы

Первый четвертьфинал

Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:26.514 (Квалифицирована, мировой рекорд) Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:26.492 (К) Коринн Стоддард (США) — 1:27.912 (К) Чунь Юй Цюй (Китай) — 1:28.355 Хань Юйтун (Китай) — 1:31.638

Второй четвертьфинал

Ю Пин Ли (Корея) — 1:29.120 (К) Мааме Бини (США) — 1:29.225 (К) Екатерина Ефременкова (Россия) — 1:29.234 Анна Вострикова (Россия) — 1:30.021 Наталья Малишевска (Польша) — 1:48.908

Третий четвертьфинал

Арианна Фонтана (Италия) — 1:29.324 (К) Анне Десмет (Бельгия) — 1:29.388 (К) Кортни Саро (Канада) — 1:29.450 Чутун Чжан (Китай) — 1:29.755 Сумире Кикути (Япония) — 1:37.170

Четвертый четвертьфинал

Кристен Сантос (США) — 1:28.393 (К) Чхой Мин Чон (Корея) — 1:28.722 (К) Петра Ясапати (Венгрия) — 1:28.786 (К) Сельма Паутсма (Нидерланды) — 1:29.077 Элисон Чарльз (Канада) — 1:30.161

14:18 — Мужчины. 500 м, раунды

Раунд 1

Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.948 (К) Себастьен Лепап (Франция) — 42.081 (К) Кота Кикути (Япония) — 42.176 Ли Чун Со (Корея) — штраф

Раунд 2

Цзывэй Жэнь (Китай) — 40.669 (К) Адиль Галиахметов (Казахстан) — 40.722 (К) Брендан Кори (Австралия) — 41.097 Максим Лаун (Канада) — без времени

Раунд 3

Стивен Дюбуа (Канада) — 40.399 (К) Павел Ситников (Россия) — 40.591 (К) Андреа Казинелли (Италия) — 42.791 Олег Гандей (Украина) — 44.163

Раунд 4

Денис Никиша (Казахстан) — 40.482 (К) Джордан Пьер-Жилль (Канада) — 40.488 (К) Стейн Десме (Бельгия) — 40.585 (К) Кацунори Коике (Япония) — 41.199

Раунд 5

Константин Ивлиев (Россия) — 40.272 (К) Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) — 40.407 (К) Роберт Крузбергс (Латвия) — 40.430 (К) Кентен Феркок (Франция) — 40.548

Раунд 6

Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.870 (К) Тэ Хон Хван (Корея) — 40.971 (К) Райан Пивиротто (США) — 41.018 (К) Ицхак де Лат (Нидерланды) — без времени

Раунд 7

Шаоань Лю (Венгрия) — 40.797 (К) Владислав Быканов (Израиль) — 40.900 (К) Лун Сунь (Китай) — 42.871 (К) Йенс ван ’Т Ваут (Нидерланды) — штраф

Раунд 8

Дайцзин У (Китай) — 40.230 (К) Пьетро Сигель (Италия) — 40.350 (К) Сидни Чу (Гонконг) — 44.857 Дилан Хагерверф (Нидерланды) — без времени

14:55 — Женщины, 1000 м., полуфиналы

Первый полуфинал

Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28.108 (Финал А) Анне Десмет (Бельгия) — 1:28.166 (ФА) Ю Пин Ли (Корея) — 1:28.170 (Финал В) Мааме Бини (США) — 1:28.806 (ФВ) Петра Ясапати (Венгрия) — 1:28.827 (ФБ)

Второй полуфинал

Кристен Сантос (США) — 1:26.783 (ФА) Арианна Фонтана (Италия) — 1:26.811 (ФА) Чхой Мин Чон (Корея) — 1:26.850 (ФА) Коринн Стоддард (США) — 1:27.626 (ФБ) Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:27.777 (ФБ)

15:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м, полуфиналы

Первый полуфинал

Канада — 6:38.752 (ФА) Италия — 6:38.899 (ФА) Япония — 6:40.446 (ФБ) Китай — 6:51.040 (ФА)

Второй полуфинал

Корея — 6:37.879 (ФА) Россия — 6:37.925 (ФА) Нидерланды — 6:37.927 (ФВ) Венгрия — 6:45.172 (ФБ)

15:37 — Женщины. 1000 м, финал В

Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:29.668 Ю Пин Ли (Корея) — 1:29.739 Коринн Стоддард (США) — 1:29.845 Петра Ясапати (Венгрия) — 1:30.249 Мааме Бини (США) — 1:30.736

15:43 — Женщины. 1000 м, финал А