Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине, 11 февраля

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Сборная России по хоккею 11 февраля проведет свой второй матч на Олимпиаде 2022 в Пекине. В скиатлоне будут разыграна первые медали в заездах у мужчин. В лыжных гонках можно рассчитывать на медаль у наших женщин, и будем надеяться на сюрприз в прыжках с трамплина у мужчин. В конце дня большая программа в соревнованиях по шорт-треку. Всего будет разыграно семь комплектов наград.

Результаты Олимпиады 2022, 11 февраля

Сноуборд

04:30 — Мужчины, хафпайп, первый финальный заезд

  1. Тейлор Голд (США) — 81,75
  2. Валентино Гусели (Австралия) — 75,75
  3. Каисю Хирано (Япония) — 75,50
  4. Шон Уайт (США) — 72,00
  5. Ян Шеррер (Швейцария) — 70,50

04:57 — Мужчины. Мужчины, хафпайп, второй финальный заезд

  1. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50
  2. Аюму Хирано (Япония) — 91,75
  3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
  4. Шон Уайт (США) — 85,00
  5. Тейлор Голд (США) — 81,75

05:24 — Мужчины, хафпайп, третий финальный заезд 

  1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00
  2. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50
  3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
  4. Шон Уайт (США) — 85,00
  5. Тейлор Голд (США) — 81,75

Скелетон

04:30 — Женщины, первый заезд

  1. Мирела Ранева (Канада) — 1:02.03
  2. Жаклин Нарракотт (Австралия) — +0.02
  3. Дань Чжао (Китай) — +0.23
  4. Жаклин Леллинг (Германия) — +0.24
  5. Тина Херманн (Германия) — +0.25
  6. Юлия Канакина — +0.53
  7. Алина Тарарыченкова — +0.71
  8. Елена Никитина (Россия) — +0.89

06:00 — Женщины, второй заезд

  1. Жаклин Нарракотт (Австралия) — 2:04.34
  2. Ханна Найзе (Германия) — +0.21
  3. Тина Херманн (Германия) — +0.23
  4. Дань Чжао (Китай) — +0.32
  5. Жаклин Леллинг (Германия) — +0.38
  6. Юлия Канакина — +1.17
  7. Алина Тарарыченкова — +1.26
  8. Елена Никитина (Россия) — +1.65

15:20 — Мужчины. Третий заезд

  1. Кристофер Гротер (Германия) — 3:00.49
  2. Аксель Юнг (Германия) — +0.85
  3. Александр Третьяков (Россия) — +1.08
  4. Янь Вэньган (Китай) — +1.13
  5. Мартинс Дукурс (Латвия) — +1.15
  6. Евгений Рукосуев (Россия) — +1.27
  7. Даниил Романов (Россия) — +6.78

16:55 — Мужчины. Четвертый заезд

  1. Кристофер Гротер (Германия) — 4:01.01
  2. Аксель Юнг (Германия) — +0.66
  3. Янь Вэньган (Китай) — +0.76
  4. Александр Третьяков (Россия) — +0.98
  5. Инь Чжэн (Китай) — +1.12
  6. Евгений Рукосуев (Россия) — +1.39

Горнолыжный спорт

06:00 — Женщины, супергигант

  1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13.51
  2. Мирьям Пухнер (Австрия) — +0.22
  3. Мишель Гизин (Швейцария) — +0.30
  4. Тамара Типплер (Австрия) — +0.33
  5. Эстер Ледецка (Чехия) — +0.43
  6. Юлия Плешкова (Россия) — +1.75

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 3

  • 04:05 — Швейцария — Россия – : 3;
  • 04:05 — Великобритания — США – 7 : 9;
  • 04:05 — Швеция — Италия – : 3;
  • 04:05 — Дания — Китай – 4 : 5

Женщины, круговой турнир, сессия 3

  • 09:05 — США — Китай – : 4;
  • 09:05 — Канада — Япония – 5 : 8;
  • 09:05 — Швейцария — Россия – : 7;
  • 09:05 — Южная Корея — Великобритания – : 7.

Мужчины, круговой турнир, сессия 4

  • 15:05 — Россия — Дания — 10 : 2;
  • 15:05 — Великобритания — Норвегия — 8 : 3;
  • 15:05 — Канада — Швейцария — 3 : 5.

Хоккей с шайбой 

Мужчины, предварительный раунд, группа В

  • 07:10 — Дания — Россия — 0 : 2
  • 11:40 — Чехия — Швейцария — 2 : 1 (по буллитам)

Хоккей с шайбой, женщины, четвертьфинал

  • 07:10 — США — Чехия — : 1
  • 16:10 — Канада — Швеция — 11 : 0

Мужчины, предварительный раунд, группа С

  • 11:40 — Швеция — Словакия — 4 : 1
  • 16:10 — Латвия — Финляндия — 1 : 3

Лыжные гонки

10:00 — Мужчины, классический стиль, 15 км

  1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37:54.8
  2. Александр Большунов (Россия) — +23.2
  3. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — +37.5
  4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +49.8
  5. Алексей Червоткин (Россия) — +56.9
  6. Илья Семиков (Россия) — +1:39.9
  7. Иван Якимушкин (Россия) — +1:57.8

Конькобежный спорт

11:00 — Мужчины, 10 000 м

  1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12:30.74 (мировой рекорд)
  2. Патрик Руст (Нидерланды) — +13.85
  3. Давиде Гьотто (Италия) — +15.24
  4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +18.20
  5. Александр Румянцев (Россия) — +20.59

Биатлон 

12:00 — Женщины, спринт, 7,5 км.

  1. Марте Олсбю Рейселанд (Норвегия) — 20:44.3
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — +30.9
  3. Доротея Вирер (Италия) — +37.2
  4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47.3
  5. Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия) — +1:00.2
  6. Кристина Резцова (Россия) — +1:05.0
  7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1:27.5
  8. Ирина Казакевич (Россия) — +1:39.4
  9. Светлана Миронова (Россия) — +2:33.3

Прыжки с трамплина

12:45 — Мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, пробный квалификационный раунд

  1. Штефан Крафт (Австрия) — 65,1
  2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 64,3
  3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 62,2
  4. Мануэль Феттнер (Австрия) — 61,4
  5. Роберт Юханссон (Норвегия) — 60,8
  6. Евгений Климов (Россия) — 58,6
  7. Роман Трофимов (Россия) — 47,4
  8. Михаил Назаров (Россия) — 42,4
    Данил Садреев (Россия) — не стартовал

14:00 — Мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, квалификационный раунд

  1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 136.4
  2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6
  3. Петер Превц (Словения) — 128,3
  4. Штефан Крафт (Австрия) — 127,6
  5. Данил Садреев (Россия) — 127,3
  6. Евгений Климов (Россия) — 119,5
  7. Роман Трофимов (Россия) — 116,0
  8. Михаил Назаров (Россия) — 112,6

Шорт-трек

14:00 — Женщины, 1000 м, четвертьфиналы

Первый четвертьфинал

  1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:26.514 (Квалифицирована, мировой рекорд)
  2. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:26.492 (К)
  3. Коринн Стоддард (США) — 1:27.912 (К)
  4. Чунь Юй Цюй (Китай) — 1:28.355
  5. Хань Юйтун (Китай) — 1:31.638

Второй четвертьфинал

  1. Ю Пин Ли (Корея) — 1:29.120 (К)
  2. Мааме Бини (США) — 1:29.225 (К)
  3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1:29.234
  4. Анна Вострикова (Россия) — 1:30.021
  5. Наталья Малишевска (Польша) — 1:48.908

Третий четвертьфинал

  1. Арианна Фонтана (Италия) — 1:29.324 (К)
  2. Анне Десмет (Бельгия) — 1:29.388 (К)
  3. Кортни Саро (Канада) — 1:29.450
  4. Чутун Чжан (Китай) — 1:29.755
  5. Сумире Кикути (Япония) — 1:37.170

Четвертый четвертьфинал

  1. Кристен Сантос (США) — 1:28.393 (К)
  2. Чхой Мин Чон (Корея) — 1:28.722 (К)
  3. Петра Ясапати (Венгрия) — 1:28.786 (К)
  4. Сельма Паутсма (Нидерланды) — 1:29.077
  5. Элисон Чарльз (Канада) — 1:30.161

14:18 — Мужчины. 500 м, раунды

Раунд 1

  1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.948 (К)
  2. Себастьен Лепап (Франция) — 42.081 (К)
  3. Кота Кикути (Япония) — 42.176
  4. Ли Чун Со (Корея) — штраф

Раунд 2

  1. Цзывэй Жэнь (Китай) — 40.669 (К)
  2. Адиль Галиахметов (Казахстан) — 40.722 (К)
  3. Брендан Кори (Австралия) — 41.097
  4. Максим Лаун (Канада) — без времени

Раунд 3

  1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40.399 (К)
  2. Павел Ситников (Россия) — 40.591 (К)
  3. Андреа Казинелли (Италия) — 42.791
  4. Олег Гандей (Украина) — 44.163

Раунд 4

  1. Денис Никиша (Казахстан) — 40.482 (К)
  2. Джордан Пьер-Жилль (Канада) — 40.488 (К)
  3. Стейн Десме (Бельгия) — 40.585 (К)
  4. Кацунори Коике (Япония) — 41.199

Раунд 5

  1. Константин Ивлиев (Россия) — 40.272 (К)
  2. Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) — 40.407 (К)
  3. Роберт Крузбергс (Латвия) — 40.430 (К)
  4. Кентен Феркок (Франция) — 40.548

Раунд 6

  1. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.870 (К)
  2. Тэ Хон Хван (Корея) — 40.971 (К)
  3. Райан Пивиротто (США) — 41.018 (К)
  4. Ицхак де Лат (Нидерланды) — без времени

Раунд 7

  1. Шаоань Лю (Венгрия) — 40.797 (К)
  2. Владислав Быканов (Израиль) — 40.900 (К)
  3. Лун Сунь (Китай) — 42.871 (К)
  4. Йенс ван ’Т Ваут (Нидерланды) — штраф

Раунд 8

  1. Дайцзин У (Китай) — 40.230 (К)
  2. Пьетро Сигель (Италия) — 40.350 (К)
  3. Сидни Чу (Гонконг) — 44.857
  4. Дилан Хагерверф (Нидерланды) — без времени

14:55 — Женщины, 1000 м., полуфиналы

Первый полуфинал

  1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28.108 (Финал А)
  2. Анне Десмет (Бельгия) — 1:28.166 (ФА)
  3. Ю Пин Ли (Корея) — 1:28.170 (Финал В)
  4. Мааме Бини (США) — 1:28.806 (ФВ)
  5. Петра Ясапати (Венгрия) — 1:28.827 (ФБ)

Второй полуфинал

  1. Кристен Сантос (США) — 1:26.783 (ФА)
  2. Арианна Фонтана (Италия) — 1:26.811 (ФА)
  3. Чхой Мин Чон (Корея) — 1:26.850 (ФА)
  4. Коринн Стоддард (США) — 1:27.626 (ФБ)
  5. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:27.777 (ФБ)

15:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м, полуфиналы

Первый полуфинал

  1. Канада — 6:38.752 (ФА)
  2. Италия — 6:38.899 (ФА)
  3. Япония — 6:40.446 (ФБ)
  4. Китай — 6:51.040 (ФА)

Второй полуфинал

  1. Корея — 6:37.879 (ФА)
  2. Россия — 6:37.925 (ФА)
  3. Нидерланды — 6:37.927 (ФВ)
  4. Венгрия — 6:45.172 (ФБ)

15:37 — Женщины. 1000 м, финал В

  1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:29.668
  2. Ю Пин Ли (Корея) — 1:29.739
  3. Коринн Стоддард (США) — 1:29.845
  4. Петра Ясапати (Венгрия) — 1:30.249
  5. Мааме Бини (США) — 1:30.736

15:43 — Женщины. 1000 м, финал А

  1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28.391
  2. Чхой Мин Чон (Корея) — 1:28.443
  3. Анне Десмет (Бельгия) — 1:28.928
  4. Кристен Сантос (США) — 1:42.745
  5. Арианна Фонтана (Италия) — штраф

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