Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине, 11 февраля

Сборная России по хоккею 11 февраля проведет свой второй матч на Олимпиаде 2022 в Пекине. В скиатлоне будут разыграна первые медали в заездах у мужчин. В лыжных гонках можно рассчитывать на медаль у наших женщин, и будем надеяться на сюрприз в прыжках с трамплина у мужчин. В конце дня большая программа в соревнованиях по шорт-треку. Всего будет разыграно семь комплектов наград.
Результаты Олимпиады 2022, 11 февраля
Сноуборд
04:30 — Мужчины, хафпайп, первый финальный заезд
- Тейлор Голд (США) — 81,75
- Валентино Гусели (Австралия) — 75,75
- Каисю Хирано (Япония) — 75,50
- Шон Уайт (США) — 72,00
- Ян Шеррер (Швейцария) — 70,50
04:57 — Мужчины. Мужчины, хафпайп, второй финальный заезд
- Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50
- Аюму Хирано (Япония) — 91,75
- Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
- Шон Уайт (США) — 85,00
- Тейлор Голд (США) — 81,75
05:24 — Мужчины, хафпайп, третий финальный заезд
- Аюму Хирано (Япония) — 96,00
- Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50
- Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
- Шон Уайт (США) — 85,00
- Тейлор Голд (США) — 81,75
Скелетон
04:30 — Женщины, первый заезд
- Мирела Ранева (Канада) — 1:02.03
- Жаклин Нарракотт (Австралия) — +0.02
- Дань Чжао (Китай) — +0.23
- Жаклин Леллинг (Германия) — +0.24
- Тина Херманн (Германия) — +0.25
- Юлия Канакина — +0.53
- Алина Тарарыченкова — +0.71
- Елена Никитина (Россия) — +0.89
06:00 — Женщины, второй заезд
- Жаклин Нарракотт (Австралия) — 2:04.34
- Ханна Найзе (Германия) — +0.21
- Тина Херманн (Германия) — +0.23
- Дань Чжао (Китай) — +0.32
- Жаклин Леллинг (Германия) — +0.38
- Юлия Канакина — +1.17
- Алина Тарарыченкова — +1.26
- Елена Никитина (Россия) — +1.65
15:20 — Мужчины. Третий заезд
- Кристофер Гротер (Германия) — 3:00.49
- Аксель Юнг (Германия) — +0.85
- Александр Третьяков (Россия) — +1.08
- Янь Вэньган (Китай) — +1.13
- Мартинс Дукурс (Латвия) — +1.15
- Евгений Рукосуев (Россия) — +1.27
- Даниил Романов (Россия) — +6.78
16:55 — Мужчины. Четвертый заезд
- Кристофер Гротер (Германия) — 4:01.01
- Аксель Юнг (Германия) — +0.66
- Янь Вэньган (Китай) — +0.76
- Александр Третьяков (Россия) — +0.98
- Инь Чжэн (Китай) — +1.12
- Евгений Рукосуев (Россия) — +1.39
Горнолыжный спорт
06:00 — Женщины, супергигант
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13.51
- Мирьям Пухнер (Австрия) — +0.22
- Мишель Гизин (Швейцария) — +0.30
- Тамара Типплер (Австрия) — +0.33
- Эстер Ледецка (Чехия) — +0.43
- Юлия Плешкова (Россия) — +1.75
Керлинг
Мужчины, круговой турнир, сессия 3
- 04:05 — Швейцария — Россия – 6 : 3;
- 04:05 — Великобритания — США – 7 : 9;
- 04:05 — Швеция — Италия – 9 : 3;
- 04:05 — Дания — Китай – 4 : 5
Женщины, круговой турнир, сессия 3
- 09:05 — США — Китай – 8 : 4;
- 09:05 — Канада — Япония – 5 : 8;
- 09:05 — Швейцария — Россия – 8 : 7;
- 09:05 — Южная Корея — Великобритания – 9 : 7.
Мужчины, круговой турнир, сессия 4
- 15:05 — Россия — Дания — 10 : 2;
- 15:05 — Великобритания — Норвегия — 8 : 3;
- 15:05 — Канада — Швейцария — 3 : 5.
Хоккей с шайбой
Мужчины, предварительный раунд, группа В
- 07:10 — Дания — Россия — 0 : 2
- 11:40 — Чехия — Швейцария — 2 : 1 (по буллитам)
Хоккей с шайбой, женщины, четвертьфинал
- 07:10 — США — Чехия — 4 : 1
- 16:10 — Канада — Швеция — 11 : 0
Мужчины, предварительный раунд, группа С
- 11:40 — Швеция — Словакия — 4 : 1
- 16:10 — Латвия — Финляндия — 1 : 3
Лыжные гонки
10:00 — Мужчины, классический стиль, 15 км
- Иво Нисканен (Финляндия) — 37:54.8
- Александр Большунов (Россия) — +23.2
- Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — +37.5
- Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +49.8
- Алексей Червоткин (Россия) — +56.9
- Илья Семиков (Россия) — +1:39.9
- Иван Якимушкин (Россия) — +1:57.8
Конькобежный спорт
11:00 — Мужчины, 10 000 м
- Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12:30.74 (мировой рекорд)
- Патрик Руст (Нидерланды) — +13.85
- Давиде Гьотто (Италия) — +15.24
- Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +18.20
- Александр Румянцев (Россия) — +20.59
Биатлон
12:00 — Женщины, спринт, 7,5 км.
- Марте Олсбю Рейселанд (Норвегия) — 20:44.3
- Эльвира Эберг (Швеция) — +30.9
- Доротея Вирер (Италия) — +37.2
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47.3
- Ингрид Ландмарк Тандерволд (Норвегия) — +1:00.2
- Кристина Резцова (Россия) — +1:05.0
- Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1:27.5
- Ирина Казакевич (Россия) — +1:39.4
- Светлана Миронова (Россия) — +2:33.3
Прыжки с трамплина
12:45 — Мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, пробный квалификационный раунд
- Штефан Крафт (Австрия) — 65,1
- Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 64,3
- Маркус Айзенбихлер (Германия) — 62,2
- Мануэль Феттнер (Австрия) — 61,4
- Роберт Юханссон (Норвегия) — 60,8
- Евгений Климов (Россия) — 58,6
- Роман Трофимов (Россия) — 47,4
- Михаил Назаров (Россия) — 42,4
Данил Садреев (Россия) — не стартовал
14:00 — Мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, квалификационный раунд
- Мариус Линдвик (Норвегия) — 136.4
- Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6
- Петер Превц (Словения) — 128,3
- Штефан Крафт (Австрия) — 127,6
- Данил Садреев (Россия) — 127,3
- Евгений Климов (Россия) — 119,5
- Роман Трофимов (Россия) — 116,0
- Михаил Назаров (Россия) — 112,6
Шорт-трек
14:00 — Женщины, 1000 м, четвертьфиналы
Первый четвертьфинал
- Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:26.514 (Квалифицирована, мировой рекорд)
- Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:26.492 (К)
- Коринн Стоддард (США) — 1:27.912 (К)
- Чунь Юй Цюй (Китай) — 1:28.355
- Хань Юйтун (Китай) — 1:31.638
Второй четвертьфинал
- Ю Пин Ли (Корея) — 1:29.120 (К)
- Мааме Бини (США) — 1:29.225 (К)
- Екатерина Ефременкова (Россия) — 1:29.234
- Анна Вострикова (Россия) — 1:30.021
- Наталья Малишевска (Польша) — 1:48.908
Третий четвертьфинал
- Арианна Фонтана (Италия) — 1:29.324 (К)
- Анне Десмет (Бельгия) — 1:29.388 (К)
- Кортни Саро (Канада) — 1:29.450
- Чутун Чжан (Китай) — 1:29.755
- Сумире Кикути (Япония) — 1:37.170
Четвертый четвертьфинал
- Кристен Сантос (США) — 1:28.393 (К)
- Чхой Мин Чон (Корея) — 1:28.722 (К)
- Петра Ясапати (Венгрия) — 1:28.786 (К)
- Сельма Паутсма (Нидерланды) — 1:29.077
- Элисон Чарльз (Канада) — 1:30.161
14:18 — Мужчины. 500 м, раунды
Раунд 1
- Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.948 (К)
- Себастьен Лепап (Франция) — 42.081 (К)
- Кота Кикути (Япония) — 42.176
- Ли Чун Со (Корея) — штраф
Раунд 2
- Цзывэй Жэнь (Китай) — 40.669 (К)
- Адиль Галиахметов (Казахстан) — 40.722 (К)
- Брендан Кори (Австралия) — 41.097
- Максим Лаун (Канада) — без времени
Раунд 3
- Стивен Дюбуа (Канада) — 40.399 (К)
- Павел Ситников (Россия) — 40.591 (К)
- Андреа Казинелли (Италия) — 42.791
- Олег Гандей (Украина) — 44.163
Раунд 4
- Денис Никиша (Казахстан) — 40.482 (К)
- Джордан Пьер-Жилль (Канада) — 40.488 (К)
- Стейн Десме (Бельгия) — 40.585 (К)
- Кацунори Коике (Япония) — 41.199
Раунд 5
- Константин Ивлиев (Россия) — 40.272 (К)
- Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) — 40.407 (К)
- Роберт Крузбергс (Латвия) — 40.430 (К)
- Кентен Феркок (Франция) — 40.548
Раунд 6
- Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40.870 (К)
- Тэ Хон Хван (Корея) — 40.971 (К)
- Райан Пивиротто (США) — 41.018 (К)
- Ицхак де Лат (Нидерланды) — без времени
Раунд 7
- Шаоань Лю (Венгрия) — 40.797 (К)
- Владислав Быканов (Израиль) — 40.900 (К)
- Лун Сунь (Китай) — 42.871 (К)
- Йенс ван ’Т Ваут (Нидерланды) — штраф
Раунд 8
- Дайцзин У (Китай) — 40.230 (К)
- Пьетро Сигель (Италия) — 40.350 (К)
- Сидни Чу (Гонконг) — 44.857
- Дилан Хагерверф (Нидерланды) — без времени
14:55 — Женщины, 1000 м., полуфиналы
Первый полуфинал
- Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28.108 (Финал А)
- Анне Десмет (Бельгия) — 1:28.166 (ФА)
- Ю Пин Ли (Корея) — 1:28.170 (Финал В)
- Мааме Бини (США) — 1:28.806 (ФВ)
- Петра Ясапати (Венгрия) — 1:28.827 (ФБ)
Второй полуфинал
- Кристен Сантос (США) — 1:26.783 (ФА)
- Арианна Фонтана (Италия) — 1:26.811 (ФА)
- Чхой Мин Чон (Корея) — 1:26.850 (ФА)
- Коринн Стоддард (США) — 1:27.626 (ФБ)
- Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:27.777 (ФБ)
15:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м, полуфиналы
Первый полуфинал
- Канада — 6:38.752 (ФА)
- Италия — 6:38.899 (ФА)
- Япония — 6:40.446 (ФБ)
- Китай — 6:51.040 (ФА)
Второй полуфинал
- Корея — 6:37.879 (ФА)
- Россия — 6:37.925 (ФА)
- Нидерланды — 6:37.927 (ФВ)
- Венгрия — 6:45.172 (ФБ)
15:37 — Женщины. 1000 м, финал В
- Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1:29.668
- Ю Пин Ли (Корея) — 1:29.739
- Коринн Стоддард (США) — 1:29.845
- Петра Ясапати (Венгрия) — 1:30.249
- Мааме Бини (США) — 1:30.736
15:43 — Женщины. 1000 м, финал А
- Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28.391
- Чхой Мин Чон (Корея) — 1:28.443
- Анне Десмет (Бельгия) — 1:28.928
- Кристен Сантос (США) — 1:42.745
- Арианна Фонтана (Италия) — штраф