Результаты хаф-пайпа в мужском сноуборде на Олимпиаде-2022: Аюму Хирано победил, Шон Уайт – 4-й

Сноубордист из Японии Аюму Хирано победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Сноуборд

Мужчины

Хаф-пайп

1. Аюму Хирано (Япония) – 96,00

2. Скотти Джеймс (Австралия) – 92,50

3. Ян Шеррер (Швейцария) – 87,25

4. Шон Уайт (США) – 85,00

5. Тэйлор Голд (США) – 81,75

6. Валентино Гусели (Австралия) – 79,75

7. Чейз Джози (США) – 79,50

8. Андре Хефлих (Германия) – 76,00

9. Каисю Хирано (Япония) – 75,50

10. Юто Тоцука (Япония) – 69,75

11. Патрик Бургенер (Швейцария) – 69,50

12. Рука Хирано (Япония) – 13,00