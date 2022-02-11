Результаты хаф-пайпа в мужском сноуборде на Олимпиаде-2022: Аюму Хирано победил, Шон Уайт – 4-й

Сноубордист из Японии Аюму Хирано победил в турнире по хаф-пайпу на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Пекин, Китай
Сноуборд
Мужчины
Хаф-пайп
1. Аюму Хирано (Япония) – 96,00
2. Скотти Джеймс (Австралия) – 92,50
3. Ян Шеррер (Швейцария) – 87,25
4. Шон Уайт (США) – 85,00
5. Тэйлор Голд (США) – 81,75
6. Валентино Гусели (Австралия) – 79,75
7. Чейз Джози (США) – 79,50
8. Андре Хефлих (Германия) – 76,00
9. Каисю Хирано (Япония) – 75,50
10. Юто Тоцука (Япония) – 69,75
11. Патрик Бургенер (Швейцария) – 69,50
12. Рука Хирано (Япония) – 13,00