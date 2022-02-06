Олимпиада-2022, 6 февраля, все медали дня: у России – золото и серебро в лыжах и бронза в могуле

Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
6 февраля
Медали дня
Сноуборд
Слоупстайл, женщины
- Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- Джулия Марино (США)
- Тесс Коуди (Австралия)
Лыжные гонки
Скиатлон, мужчины
- Александр Большунов (Россия)
- Денис Спицов (Россия)
- Ииво Нисканен (Финляндия)
Конькобежный спорт
5000 м, мужчины
- Нильс ван дер Пул (Швеция)
- Патрик Руст (Нидерланды)
- Халльгейр Энгебротен (Норвегия)
Прыжки с трамплина
HS106, мужчины
- Рею Кобаяси (Япония)
- Мануэль Феттнер (Австрия)
- Давид Кубацки (Польша)
Фристайл
Могул, женщины
- Джакара Энтони (Австралия)
- Джейлин Кауф (США)
- Анастасия Смирнова (Россия)
Санный спорт
Мужчины
- Йоханнес Людвиг (Германия)
- Вольфганг Киндл (Австрия)
- Доминик Фишналлер (Италия)