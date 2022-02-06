Олимпиада-2022, 6 февраля, все медали дня: у России – золото и серебро в лыжах и бронза в могуле

Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

6 февраля

Медали дня

Сноуборд

Слоупстайл, женщины

Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Джулия Марино (США) Тесс Коуди (Австралия)

Лыжные гонки

Скиатлон, мужчины

Александр Большунов (Россия) Денис Спицов (Россия) Ииво Нисканен (Финляндия)

Конькобежный спорт

5000 м, мужчины

Нильс ван дер Пул (Швеция) Патрик Руст (Нидерланды) Халльгейр Энгебротен (Норвегия)

Прыжки с трамплина

HS106, мужчины

Рею Кобаяси (Япония) Мануэль Феттнер (Австрия) Давид Кубацки (Польша)

Фристайл

Могул, женщины

Джакара Энтони (Австралия) Джейлин Кауф (США) Анастасия Смирнова (Россия)

Санный спорт

Мужчины