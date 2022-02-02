Дмитрий Губерниев: «Видел, как норвежцы пшикают со страшной силой ингалятором в Ванкувере. Ковальчик сказала: посмотри, что творится, а я с ними соревнуюсь»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал Sports.ru о том, как воспринял допинговый скандал с российскими лыжницами в Солт-Лейк-Сити-2002.

«Будем честными: тогда мы ко всем этим вещам относились странно, не понимали происходящего. Нам надо было пораньше начинать переосмысливать наши истории с ЭПО. Всем нам. Я тогда искренне считал, что атмосфера заговора против России довлеет. Сейчас я бы прокомментировал ту гонку иначе.

Подозрения насчет некоторых наших спортсменов у меня возникали, но я видел и остальных. В Ванкувере-2010 я видел, как лыжная сборная Норвегии, не зная меры, пшикает со страшной силой ингалятором. И это видела абсолютно ######## (обалдевшая – Sports.ru) – с ней и ее тренером Александром Веретельным мы ходили около вакс-кабин, я опять попал туда через забор.

Вагончик норвежской сборной, проходим мимо, полуоткрыта дверь – и мы все это наблюдаем. И Юсти говорит: ты посмотри, что творится, а я с ними соревнуюсь.

На самом деле у многих наших соперников рожа крива. Почему закончила норвежка Бенте Мартинсен-Скари? Обещала бегать еще лет 5, а как только папа перестал быть одним из руководителей FIS – все, резко ушла. Или вспоминаем историю с испанцем Йоханом Мюллегом.

При этом говорить про атмосферу лжи в Солт-Лейке я бы не стал. Был праздник, а осознание пришло чуть позже. Это была допинг-Олимпиада – но не только для сборной России: просто кого-то поймали, а кого-то нет.

Не скажу, что мы вяло отбивались по всем обвинениям – это неправильное слово. Отбивались, но выводы не сделали совсем. И это аукнулось. Тогда мы не отдавали себе отчет, куда это может зайти», – сказал Губерниев.

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