Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Соревнования по прыжкам с трамплина стартуют в Пекине в субботу, 5 февраля. В этот день женщины определят обладательниц первых золотых медалей на нормальном трамплине.

Всего на Олимпиаде в этой дисциплине спортсмены разыграют пять комплектов медалей: мужчины будут соревноваться в прыжках с нормального и большого трамплинов и в командных соревнованиях, а женщины – в смешанном турнире.

Главными фаворитами Игр считаются норвежцы и японец Рёю Кобаяси. Среди российских спортсменов можно всерьез надеяться на Ирину Аввакумову, которая должна побороться за медали. Следить за результатами соревнований в ежедневном режиме можно здесь, информация будет обновляться.

5 февраля, мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация

Линнвик Мариус (Норвегия) — 116,7 балла Юханссон Роберт (Норвегия) — 116,6 Жила Петр (Польша) — 112,1 Климов Евгений (Россия) — 99,5 Садреев Данил (Россия) — 97,0 Назаров Михаил (Россия) — 81,4 Трофимов (Россия) Роман — 80,0

12:45 — Женщины. Нормальный трамплин. Пробный раунд

Ника Крижнар (Словения) — 76.4 Урса Богатай (Словения) — 73,2 Катарина Альтхаус (Германия) — 58,2 Эма Клинец (Словения) — 57,7 Силье Опсет (Норвегия) — 57,0 Ирина Аввакумова (Россия) — 50,9 Софья Тихонова (Россия) — 70,3 Ирма Махиня (Россия) — 42,3 Александра Кустова (Россия) — 17,8

13:45 — Женщины. Нормальный трамплин. 1-й раунд

Катарина Альтхаус (Германия) — 121,1 Урса Богатай (Словения) — 118,0. Ника Крижнар (Словения) — 118,0 Эма Клинец (Словения) — 94,6 5. Сара Таканаси (Япония) — 108,7 Ирина Аввакумова (Россия) — 99,6 Ирма Махиня (Россия) — 85,4 Александра Кустова (Россия) — 81,4 Софья Тихонова (Россия) — 70,3

5 февраля, женщины. Нормальный трамплин. Финал

Урса Богатай (Словения) — 239,0 балла Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8 Ника Крижнар (Словения) — 232,0 Сара Таканаси (Япония) — 224,1 Эма Клинец (Словения) — 215,4 Ирина Аввакумова (Россия) — 196,3 Ирма Махиня (Россия) — 180,9 Александра Кустова (Россия) — 171,4 Софья Тихонова (Россия) — 146,8

6 февраля, мужчины. Нормальный трамплин. Пробный соревновательный раунд

Евгений Климов (Россия) — 64.5 Линнвик Мариус (Норвегия) — 63,8 Жила Петр (Польша) — 60.8 Ланишек Анже (Словения) — 60,6 Феттнер Мануэль (Австрия) — 60,4 Садреев Данил (Россия) — 60,2 Трофимов Роман (Россия) — 56,8 Назаров Михаил (Россия) — 47,8

6 февраля, мужчины. индивидуальное первенство, обычный трамплин, первый раунд

Рюю Кобаяси (Япония) — 145,4 Петер Превц (Словения) — 139,2 Камиль Стох (Польша) — 136,3 Евгений Климов (Россия) — 135,0 Мануэль Феттнер (Австрия) — 134,5 Данил Садреев (Россия) — 134,1 Роман Трофимов (Россия) — 120,8 Михаил Назаров (Россия) — 118,1 (не квалифицировался)

6 февраля, мужчины, индивидуальное первенство, обычный трамплин, финальный раунд

Рюю Кобаяси (Япония) — 275,0 Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8 Давид Кубацки (Польша) — 265,9 Петер Превц (Словения) — 265,4 Евгений Климов (Россия) — 261,5 Данил Садреев (Россия) — 259,4 Роман Трофимов (Россия) — 244,7

7 февраля, смешанные команды, пробный соревновательный раунд

Словения — 333,1 Япония — 307,2 Россия — 297 Австрия — 291 Норвегия — 282,3

7 февраля, смешанные команды, первый раунд

Словения — 506,4 Норвегия — 457,4 Россия — 448,8 Канада — 415,4 Польша — 386,1

7 февраля, смешанные команды, финальный раунд

Словения (Ника Крижнар, Урса Богатай, Петер Превц, Тими Зайц) — 1001,5 Россия (Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Данил Садреев, Евгений Климов) — 890,3 Канада (Александра Лутитт, Эбигейл Стрейт, Мэттью Соукуп, Маккензи Бойд-Клаус) — 844,6 Япония (Сара Таканаси, Юкия Сато, Юки Ито, Рёю Кобаяси) — 836,3 Австрия (Даниэл Ирашко-Штольц, Лиза Эдер, Штрефан Крафт, Мануэль Феттнер) — 818,0

11 февраля, мужчины, большой трамплин, пробный соревновательный раунд

Штефан Крафт (Австрия) — 65,1 Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 64,3 Маркус Айзенбихлер (Германия) — 62,2 Мануэль Феттнер (Австрия) — 61,4 Роберт Юханссон (Норвегия) — 60,8 Евгений Климов (Россия) — 58,6 Роман Трофимов (Россия) — 47,4 Михаил Назаров (Россия) — 42,4

Данил Садреев (Россия) — не стартовал

11 февраля, мужчины, большой трамплин, индивидуальное первенство, квалификационный раунд

Мариус Линдвик (Норвегия) — 136.4 Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6 Петер Превц (Словения) — 128,3 Штефан Крафт (Австрия) — 127,6 Данил Садреев (Россия) — 127,3 Евгений Климов (Россия) — 119,5 Роман Трофимов (Россия) — 116,0 Михаил Назаров (Россия) — 112,6

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Результаты прыжков на лыжах с трамплина на Олимпиаде 2022 в Пекине