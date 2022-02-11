Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Соревнования по прыжкам с трамплина стартуют в Пекине в субботу, 5 февраля. В этот день женщины определят обладательниц первых золотых медалей на нормальном трамплине.
Всего на Олимпиаде в этой дисциплине спортсмены разыграют пять комплектов медалей: мужчины будут соревноваться в прыжках с нормального и большого трамплинов и в командных соревнованиях, а женщины – в смешанном турнире.
Главными фаворитами Игр считаются норвежцы и японец Рёю Кобаяси. Среди российских спортсменов можно всерьез надеяться на Ирину Аввакумову, которая должна побороться за медали. Следить за результатами соревнований в ежедневном режиме можно здесь, информация будет обновляться.
5 февраля, мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация
- Линнвик Мариус (Норвегия) — 116,7 балла
- Юханссон Роберт (Норвегия) — 116,6
- Жила Петр (Польша) — 112,1
- Климов Евгений (Россия) — 99,5
- Садреев Данил (Россия) — 97,0
- Назаров Михаил (Россия) — 81,4
- Трофимов (Россия) Роман — 80,0
12:45 — Женщины. Нормальный трамплин. Пробный раунд
- Ника Крижнар (Словения) — 76.4
- Урса Богатай (Словения) — 73,2
- Катарина Альтхаус (Германия) — 58,2
- Эма Клинец (Словения) — 57,7
- Силье Опсет (Норвегия) — 57,0
- Ирина Аввакумова (Россия) — 50,9
- Софья Тихонова (Россия) — 70,3
- Ирма Махиня (Россия) — 42,3
- Александра Кустова (Россия) — 17,8
13:45 — Женщины. Нормальный трамплин. 1-й раунд
- Катарина Альтхаус (Германия) — 121,1
- Урса Богатай (Словения) — 118,0.
- Ника Крижнар (Словения) — 118,0
- Эма Клинец (Словения) — 94,6
- 5. Сара Таканаси (Япония) — 108,7
- Ирина Аввакумова (Россия) — 99,6
- Ирма Махиня (Россия) — 85,4
- Александра Кустова (Россия) — 81,4
- Софья Тихонова (Россия) — 70,3
5 февраля, женщины. Нормальный трамплин. Финал
- Урса Богатай (Словения) — 239,0 балла
- Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8
- Ника Крижнар (Словения) — 232,0
- Сара Таканаси (Япония) — 224,1
- Эма Клинец (Словения) — 215,4
- Ирина Аввакумова (Россия) — 196,3
- Ирма Махиня (Россия) — 180,9
- Александра Кустова (Россия) — 171,4
- Софья Тихонова (Россия) — 146,8
6 февраля, мужчины. Нормальный трамплин. Пробный соревновательный раунд
- Евгений Климов (Россия) — 64.5
- Линнвик Мариус (Норвегия) — 63,8
- Жила Петр (Польша) — 60.8
- Ланишек Анже (Словения) — 60,6
- Феттнер Мануэль (Австрия) — 60,4
- Садреев Данил (Россия) — 60,2
- Трофимов Роман (Россия) — 56,8
- Назаров Михаил (Россия) — 47,8
6 февраля, мужчины. индивидуальное первенство, обычный трамплин, первый раунд
- Рюю Кобаяси (Япония) — 145,4
- Петер Превц (Словения) — 139,2
- Камиль Стох (Польша) — 136,3
- Евгений Климов (Россия) — 135,0
- Мануэль Феттнер (Австрия) — 134,5
- Данил Садреев (Россия) — 134,1
- Роман Трофимов (Россия) — 120,8
- Михаил Назаров (Россия) — 118,1 (не квалифицировался)
6 февраля, мужчины, индивидуальное первенство, обычный трамплин, финальный раунд
- Рюю Кобаяси (Япония) — 275,0
- Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8
- Давид Кубацки (Польша) — 265,9
- Петер Превц (Словения) — 265,4
- Евгений Климов (Россия) — 261,5
- Данил Садреев (Россия) — 259,4
- Роман Трофимов (Россия) — 244,7
7 февраля, смешанные команды, пробный соревновательный раунд
- Словения — 333,1
- Япония — 307,2
- Россия — 297
- Австрия — 291
- Норвегия — 282,3
7 февраля, смешанные команды, первый раунд
- Словения — 506,4
- Норвегия — 457,4
- Россия — 448,8
- Канада — 415,4
- Польша — 386,1
7 февраля, смешанные команды, финальный раунд
- Словения (Ника Крижнар, Урса Богатай, Петер Превц, Тими Зайц) — 1001,5
- Россия (Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Данил Садреев, Евгений Климов) — 890,3
- Канада (Александра Лутитт, Эбигейл Стрейт, Мэттью Соукуп, Маккензи Бойд-Клаус) — 844,6
- Япония (Сара Таканаси, Юкия Сато, Юки Ито, Рёю Кобаяси) — 836,3
- Австрия (Даниэл Ирашко-Штольц, Лиза Эдер, Штрефан Крафт, Мануэль Феттнер) — 818,0
11 февраля, мужчины, большой трамплин, пробный соревновательный раунд
- Штефан Крафт (Австрия) — 65,1
- Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 64,3
- Маркус Айзенбихлер (Германия) — 62,2
- Мануэль Феттнер (Австрия) — 61,4
- Роберт Юханссон (Норвегия) — 60,8
- Евгений Климов (Россия) — 58,6
- Роман Трофимов (Россия) — 47,4
- Михаил Назаров (Россия) — 42,4
Данил Садреев (Россия) — не стартовал
11 февраля, мужчины, большой трамплин, индивидуальное первенство, квалификационный раунд
- Мариус Линдвик (Норвегия) — 136.4
- Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6
- Петер Превц (Словения) — 128,3
- Штефан Крафт (Австрия) — 127,6
- Данил Садреев (Россия) — 127,3
- Евгений Климов (Россия) — 119,5
- Роман Трофимов (Россия) — 116,0
- Михаил Назаров (Россия) — 112,6
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Результаты прыжков на лыжах с трамплина на Олимпиаде 2022 в Пекине