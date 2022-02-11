Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

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Соревнования по прыжкам с трамплина стартуют в Пекине в субботу, 5 февраля. В этот день женщины определят обладательниц первых золотых медалей на нормальном трамплине.

Всего на Олимпиаде в этой дисциплине спортсмены разыграют пять комплектов медалей: мужчины будут соревноваться в прыжках с нормального и большого трамплинов и в командных соревнованиях, а женщины – в смешанном турнире.

Главными фаворитами Игр считаются норвежцы и японец Рёю Кобаяси. Среди российских спортсменов можно всерьез надеяться на Ирину Аввакумову, которая должна побороться за медали. Следить за результатами соревнований в ежедневном режиме можно здесь, информация будет обновляться.

5 февраля, мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация

  1. Линнвик Мариус (Норвегия) — 116,7 балла
  2. Юханссон Роберт (Норвегия) — 116,6
  3. Жила Петр (Польша) — 112,1
  4. Климов Евгений (Россия) —  99,5
  5. Садреев Данил (Россия) — 97,0
  6. Назаров Михаил (Россия) — 81,4
  7. Трофимов (Россия) Роман — 80,0

12:45 — Женщины. Нормальный трамплин. Пробный раунд

  1. Ника Крижнар (Словения) — 76.4
  2. Урса Богатай (Словения) — 73,2
  3. Катарина Альтхаус (Германия) — 58,2
  4. Эма Клинец (Словения) — 57,7
  5. Силье Опсет (Норвегия) — 57,0
  6. Ирина Аввакумова (Россия) — 50,9
  7. Софья Тихонова (Россия) — 70,3
  8. Ирма Махиня (Россия) — 42,3
  9. Александра Кустова (Россия) — 17,8

13:45 — Женщины. Нормальный трамплин. 1-й раунд

  1. Катарина Альтхаус (Германия) — 121,1
  2. Урса Богатай (Словения) — 118,0.
  3. Ника Крижнар (Словения) — 118,0
  4. Эма Клинец (Словения) — 94,6
  5. 5. Сара Таканаси (Япония) — 108,7
  6. Ирина Аввакумова (Россия) — 99,6
  7. Ирма Махиня (Россия) — 85,4
  8. Александра Кустова (Россия) — 81,4
  9. Софья Тихонова (Россия) — 70,3

5 февраля, женщины. Нормальный трамплин. Финал

  1. Урса Богатай (Словения) — 239,0 балла
  2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8
  3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0
  4. Сара Таканаси (Япония) — 224,1
  5. Эма Клинец (Словения) — 215,4
  6. Ирина Аввакумова (Россия) — 196,3
  7.  Ирма Махиня (Россия) — 180,9
  8. Александра Кустова (Россия) — 171,4
  9.  Софья Тихонова (Россия) — 146,8

6 февраля, мужчины. Нормальный трамплин. Пробный соревновательный раунд

  1. Евгений Климов (Россия) — 64.5
  2. Линнвик Мариус (Норвегия) — 63,8 
  3. Жила Петр (Польша) — 60.8
  4. Ланишек Анже (Словения) — 60,6
  5. Феттнер Мануэль (Австрия) — 60,4
  6. Садреев Данил (Россия) — 60,2
  7. Трофимов Роман (Россия) — 56,8 
  8. Назаров Михаил (Россия) — 47,8

6 февраля, мужчины. индивидуальное первенство, обычный трамплин, первый раунд

  1. Рюю Кобаяси (Япония) — 145,4
  2. Петер Превц (Словения) — 139,2
  3. Камиль Стох (Польша) — 136,3
  4. Евгений Климов (Россия) — 135,0
  5. Мануэль Феттнер (Австрия) — 134,5
  6. Данил Садреев (Россия) — 134,1
  7. Роман Трофимов (Россия) — 120,8
  8. Михаил Назаров (Россия) — 118,1 (не квалифицировался)

6 февраля, мужчины, индивидуальное первенство, обычный трамплин, финальный раунд

  1. Рюю Кобаяси (Япония) — 275,0
  2. Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8
  3. Давид Кубацки (Польша) — 265,9
  4. Петер Превц (Словения) — 265,4
  5. Евгений Климов (Россия) — 261,5
  6. Данил Садреев (Россия) — 259,4
  7. Роман Трофимов (Россия) — 244,7

7 февраля, смешанные команды, пробный соревновательный раунд

  1. Словения — 333,1
  2. Япония — 307,2
  3. Россия — 297
  4. Австрия — 291
  5. Норвегия — 282,3

7 февраля, смешанные команды, первый раунд

  1. Словения — 506,4
  2. Норвегия — 457,4
  3. Россия — 448,8
  4. Канада — 415,4
  5. Польша — 386,1

7 февраля, смешанные команды, финальный раунд

  1. Словения (Ника Крижнар, Урса Богатай,  Петер Превц, Тими Зайц)   — 1001,5
  2. Россия (Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Данил Садреев, Евгений Климов) — 890,3
  3. Канада (Александра Лутитт, Эбигейл Стрейт, Мэттью Соукуп, Маккензи Бойд-Клаус)  — 844,6
  4. Япония (Сара Таканаси, Юкия Сато, Юки Ито, Рёю Кобаяси) — 836,3
  5. Австрия (Даниэл Ирашко-Штольц, Лиза Эдер, Штрефан Крафт, Мануэль Феттнер) — 818,0

11 февраля, мужчины, большой трамплин, пробный соревновательный раунд

  1. Штефан Крафт (Австрия) — 65,1
  2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 64,3
  3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 62,2
  4. Мануэль Феттнер (Австрия) — 61,4
  5. Роберт Юханссон (Норвегия) — 60,8
  6. Евгений Климов (Россия) — 58,6
  7. Роман Трофимов (Россия) — 47,4
  8. Михаил Назаров (Россия) — 42,4
    Данил Садреев (Россия) — не стартовал

11 февраля, мужчины, большой трамплин, индивидуальное первенство, квалификационный раунд

  1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 136.4
  2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6
  3. Петер Превц (Словения) — 128,3
  4. Штефан Крафт (Австрия) — 127,6
  5. Данил Садреев (Россия) — 127,3
  6. Евгений Климов (Россия) — 119,5
  7. Роман Трофимов (Россия) — 116,0
  8. Михаил Назаров (Россия) — 112,6

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Результаты прыжков на лыжах с трамплина на Олимпиаде 2022 в Пекине

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