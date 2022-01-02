Резцова о том, что Клэбо помешал Терентьеву в спринте: «Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Редкостный любитель поныть»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала инцидент в полуфинале классического спринта на «Тур де Ски», когда упал почти у финиша.

Позже Терентьев сказал, что норвежец наехал ему на лыжи.

«Все как всегда, я даже не удивлена. Как только Клэбо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации. Мне искренне жаль Сашу, он неплохо боролся. Подавать протест даже нет смысла, он правильно сказал.

Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Это его отрицательное качество. Он отличный лыжник, безусловно. Но как человек — редкостный любитель поныть», – рассказала Резцова.