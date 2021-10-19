Тереза Йохауг: «Я была в бешенстве. Сорина все время ездила мне по палкам. Я высказала ей все во время гонки»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг осталась недовольна поведением на трассе россиянки Татьяны Сориной во время коньковой гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Какую-то часть гонки на разных кругах спортсменки шли вместе.

Йохауг стала второй, уступив шведке Фриде Карлссон 0,3 секунды, Сорина финишировала восьмой.

– Я была в бешенстве. Она реально все время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражает и ведет к тому, что ты теряешь ритм. Вполне нормально посидеть у кого-то за спиной, но ты, во всяком случае, должна дать немного места и не цеплять палки той, за кем бежишь.

Я знаю, что она не делала это специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается.

– Ты говорила с ней после гонки?

– Нет, и не думаю, что буду. Я высказала ей достаточно во время гонки, – заявила Йохауг в эфире NRK.

Карлссон выиграла 0,3 секунды у Йохауг в коньковой гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева – 5-я, Сорина – 8-я