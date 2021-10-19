Тереза Йохауг: «Я была в бешенстве. Сорина все время ездила мне по палкам. Я высказала ей все во время гонки»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Норвежская лыжница Тереза Йохауг осталась недовольна поведением на трассе россиянки Татьяны Сориной во время коньковой гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Какую-то часть гонки на разных кругах спортсменки шли вместе.

Йохауг стала второй, уступив шведке Фриде Карлссон 0,3 секунды, Сорина финишировала восьмой.

– Я была в бешенстве. Она реально все время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражает и ведет к тому, что ты теряешь ритм. Вполне нормально посидеть у кого-то за спиной, но ты, во всяком случае, должна дать немного места и не цеплять палки той, за кем бежишь.

Я знаю, что она не делала это специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается.

– Ты говорила с ней после гонки?

– Нет, и не думаю, что буду. Я высказала ей достаточно во время гонки, – заявила Йохауг в эфире NRK.

Карлссон выиграла 0,3 секунды у Йохауг в коньковой гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева – 5-я, Сорина – 8-я

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные