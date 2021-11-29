Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо может пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за разногласий с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Ранее спортсмен отказался выступать в гонках с логотипом стриминговой платформы Viaplay, которая спонсирует норвежскую федерацию и транслирует лыжные гонки.

Клэбо считает, что Viaplay не должна одновременно финансировать команду и освещать ее выступления, так как это ставит вопрос о независимости и может негативно сказаться на репутации самого лыжника.

– Я потратил много времени на то, чтобы разобраться, какая позиция будет правильной. Я сразу высказал федерации, что считаю этот вопрос сложным, потому что это сотрудничество ставит под вопрос нашу независимость. Я не имею ничего против Viaplay.

– Как протекала дискуссия?

– Я был настроен скептически с первого дня и дал это понять четко и прямо.

– Ты побежишь с логотипом в выходные?

– Нет, такого плана у меня нет.

– А что, если федерация скажет, что ты должен это сделать?

– В этом и весь вопрос. Не знаю, у меня нет ответа. Решение за ними.

Может случиться, что вместо этого я возьму дедушку, и мы поедем в Шейкампен (в коттедж Йоханнеса – Sports.ru), где проведем интенсивные тренировки. Если дело пойдет так, мне придется разбираться с федерацией.

– На что ты надеешься?

– Прежде всего, я надеюсь, что начнутся дебаты вокруг сложной темы, которую я считаю важной. У меня нет готовых ответов, что было бы правильным. Возможно, подписание такого соглашения было верным решением, а может, и нет. Я не знаю, – сказал Клэбо.

Клэбо отказался выступать с логотипом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии

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