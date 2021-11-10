Юрий Бородавко: «Выступит ли Большунов на первом этапе Кубка мира, пока неизвестно. Если будет достойная физическая форма, он выйдет»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о восстановлении чемпиона мира Александра Большунова после перенесенной операции на челюсти.
«Большунов постепенно возвращается на свой прежний уровень, но ему еще требуется время на адаптацию всего организма. Было потеряно много времени, соответственно и качество потеряно, форма.
Сейчас Саша тренируется с полными нагрузками. Что касается первого этапа Кубка мира, пока неизвестно, выступит ли Большунов. Если выступать, то нужно выступать достойно.
Если у Саши будет достойная физическая форма, он выйдет», – сказал Бородавко.
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