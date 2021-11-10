Юрий Бородавко: «Выступит ли Большунов на первом этапе Кубка мира, пока неизвестно. Если будет достойная физическая форма, он выйдет»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о восстановлении чемпиона мира после перенесенной операции на челюсти.

«Большунов постепенно возвращается на свой прежний уровень, но ему еще требуется время на адаптацию всего организма. Было потеряно много времени, соответственно и качество потеряно, форма.

Сейчас Саша тренируется с полными нагрузками. Что касается первого этапа Кубка мира, пока неизвестно, выступит ли Большунов. Если выступать, то нужно выступать достойно.

Если у Саши будет достойная физическая форма, он выйдет», – сказал Бородавко.

Александр Большунов о самочувствии после операции: «У меня были большие проблемы со здоровьем. Я медленно возвращаюсь к нормальному ритму»

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