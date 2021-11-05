Александр Большунов о самочувствии после операции: «У меня были большие проблемы со здоровьем. Я медленно возвращаюсь к нормальному ритму»

Российский лыжник рассказал о самочувствии после перенесенной ранее операции на челюсти.

«Этой осенью у меня были большие проблемы со здоровьем, потребовавшие немедленного вмешательства. Откладывать было нельзя.

После операции я начал осторожно тренироваться. Врачи постоянно мониторили мое состояние. На данный момент они говорят, что соревноваться нет смысла, это ничего не даст. Однако я медленно возвращаюсь к нормальному тренировочному ритму», – рассказал Большунов.

Лыжник также прояснил вопрос о своем участии в гонках первого этапа Кубка мира в Руке.

«Сам я всегда хочу соревноваться. Но все зависит от самочувствия. На сегодня конкретного плана нет. Будем смотреть, как меняется ситуация день ото дня», – отметил россиянин.

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