Бывший президент FIS Джанфранко Каспер умер в возрасте 77 лет

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Экс-президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер скончался на 78-м году жизни. 

В июне этого года Каспер покинул пост главы FIS, который занимал с 1998 года. 

4 июня во время 52-го конгресса FIS Каспер был избран почетным президентом организации. Он не присутствовал на конгрессе, так как находился в больнице. 

«Мы глубоко опечалены, узнав о смерти Джанфранко Каспера. В течение 46 лет он развивал зимние виды спорта и был на ведущих должностях в FIS – 23 года на посту генерального секретаря и еще 23 года на посту президента.

Скорбим о потере выдающегося деятеля лыжного спорта и всегда будем хранить память о Джанфранко», – заявил исполнительный директор Федерации лыжного спорта Швейцарии Бернхард Ареггер.

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