Александр Большунов: «Клэбо – не тот спортсмен, кого на 10 км можно сбросить, тем более стартовав в 30 секундах позади»

Российский лыжник рассказал о соперничестве с норвежцем на 4-м этапе эстафеты чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе, где Норвегия победила, а Россия стала второй.

«Пробовал разные варианты. Но Клэбо – не тот спортсмен, кого на 10 км можно сбросить, тем более стартовав в 30 секундах позади. На спусках и в подъем он чувствовал себя очень хорошо. Не получилось обыграть.

На последнем спуске я не услышал, что он справа меня обкатывает. Думал, он пойдет слева – он вышел вперед и сделал свою работу. Мне не удалось поддержать его частоту на финишном подъеме.

Сегодня условия сложные. Разделка показала, что здесь нужно начинать спокойнее, влиться в работу и потом уже добавлять. Тот урок, который я получил два года назад и здесь – реально, где мог бороться, я проиграл эту гонку. И мне сегодня нужно было все сделать правильно», – сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».