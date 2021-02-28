Клэбо о том, что Большунов не подошел к Ретивых на финише командного спринта: «Можно же порадоваться за товарищей по команде»

Норвежский лыжник поделился мнением насчет того, что россиянин не подошел к после финиша командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Большунов, бежавший первые этапы, на заключительной передаче привез Ретивых 4 секунды преимущества над остальными командами. Ретивых не смог удержать отрыв и финишировал третьим. После финиша Большунов не поздравил его с медалью.

– Он волен реагировать и делать, что хочет. У него был очень хороший день, снимаю шляпу. Но можно же порадоваться за товарищей по команде.

– Такое поведение приемлемо в норвежской сборной?

– Я чувствую, что дело в манерах и том, чего ты хочешь. У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как все устроено у нас. У нас классный командный дух. Когда ты слышишь тех, кто сидит в отеле, и тех, кто находится дома, то это победа одинакова для всех, – сказал Клэбо.

«Пустота, бешенство, нет слов». Обидный день наших лыжников на чемпионате мира