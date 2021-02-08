Степанова и Крупицкая взяли золото и серебро в гонке на 5 км на юниорском чемпионате мира по лыжам

Сегодня на лыжном чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Вуокатти проходят юниорские гонки с раздельного старта свободным стилем. У девушек на дистанции 5 км победила россиянка Вероника Степанова, Евгения Крупицкая стала второй.

Лыжные гонки

Вуокатти, Финляндия

Девушки

5 км, свободный стиль

1. Вероника Степанова (Россия) – 13.44,30

2. Евгения Крупицкая (Россия) – 16,50

3. Маргрете Бергане (Норвегия) – 27,40

4. Моа Ханссон (Швеция) – 28,30

5. Лиза Ингессон (Швеция) – 31,60

6. Динигээр Цзиламуцзян (Китай) – 37,30

7. Каролина Калета (Польша) – 42,60

8. Анна Кожинова (Россия) – 44,10

9. Ида Хаапала (Финляндия) – 47,10

10. Ольга Жолудева (Россия) – 47,50

Юноши

10 км, свободный стиль

Начало – в 12:20 по московскому времени.

84. Савелий Коростелев

86. Никита Денисов

92. Александр Ившин

93. Павел Соловьев