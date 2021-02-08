Степанова и Крупицкая взяли золото и серебро в гонке на 5 км на юниорском чемпионате мира по лыжам

Сегодня на лыжном чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Вуокатти проходят юниорские гонки с раздельного старта свободным стилем. У девушек на дистанции 5 км победила россиянка Вероника Степанова, Евгения Крупицкая стала второй.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Вуокатти, Финляндия
Девушки
5 км, свободный стиль
1. Вероника Степанова (Россия) – 13.44,30
2. Евгения Крупицкая (Россия) – 16,50
3. Маргрете Бергане (Норвегия) – 27,40
4. Моа Ханссон (Швеция) – 28,30
5. Лиза Ингессон (Швеция) – 31,60
6. Динигээр Цзиламуцзян (Китай) – 37,30
7. Каролина Калета (Польша) – 42,60
8. Анна Кожинова (Россия) – 44,10
9. Ида Хаапала (Финляндия) – 47,10
10. Ольга Жолудева (Россия) – 47,50
Юноши
10 км, свободный стиль
Начало – в 12:20 по московскому времени.
84. Савелий Коростелев
86. Никита Денисов
92. Александр Ившин
93. Павел Соловьев