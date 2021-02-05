Ретивых о падении в командном спринте: «Я иду в ближнем радиусе, справа от меня только билборд, слева – финн. Зачем нагло меня срезать?»

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Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал падение в командном спринте на этапе Кубка мира в Швеции.

Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом. 

«У нас любовь с финской командой, получается. Обидно очень. Столько лет мечтали с Сергеем сбегать вместе и спустя 10 лет бежим.

Я не знаю, как бегать без головы. Я иду в ближнем радиусе, справа от меня только билборд, слева – финн. Зачем нагло меня срезать, прыгать?

Финн хочет куда-то еще прыгать, куда-то специально на меня. Я ничего не мог сделать, потому что впереди меня шел человек.

А у финна была возможность идти по своей траектории. Что он хотел этим сделать?» – сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ»

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