Уфа может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Власти Башкирии рассматривают возможность подачи заявки на проведение в Уфе зимних Олимпийских игр 2030 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Идея такая, действительно, есть. Пока прорабатывается возможность подачи заявки. Сама заявочная кампания еще не началась», — сообщила пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

В пресс-службе Минспорта от дополнительных комментариев воздержались.

О желании провести уже заявили Испания, Польша, Норвегия, Украина, Чехия, Казахстан, Грузия, Япония, Канада и США.