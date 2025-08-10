  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Нам нужно последний раз пойти на компромисс и поехать на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. А дальше для этого нет оснований»
29

Дмитрий Васильев: «Нам нужно последний раз пойти на компромисс и поехать на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. А дальше для этого нет оснований»

Дмитрий Васильев считает, что можно пойти на компромисс с нейтральным статусом.

«Я не сторонник, а даже противник того, чтобы российские спортсмены выступали в нейтральном статусе без флага и гимна. Они не заслужили такое наказание и не нарушили ни одного пункта Олимпийской хартии и уставов международных федераций.

Но сейчас МОК (Международный олимпийский комитет) возглавила Кирсти Ковентри, и произошла определенная перезагрузка. Нам нужно последний раз пойти на компромисс и поехать на Олимпиаду 2026 года в Италии в нейтральном статусе. А дальше уже все, нет оснований для этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
logoДмитрий Васильев
logoОлимпиада-2026
logoКирсти Ковентри
logoОлимпийская сборная России
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Колобков: «Не надо обманывать себя, ожидая от МОК послаблений. Он принимает решения под влиянием большой политики»
929 июля, 14:43
Васильев о российских спортсменах на Олимпиаде-2026: «Последний раз можно пойти на компромисс и поехать в нейтральном статусе»
2728 июля, 13:57
Ирина Роднина: «Не стоит ожидать послаблений от Ковентри в вопросе допуска россиян в ближайшем будущем, нужно время на это»
228 июля, 13:07
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Поддерживаю предложение ввести потолок зарплат в нашем футболе. Зарплаты неадекватные, игра – катастрофа, смотреть невозможно»
67сегодня, 16:42
Андрей Падин: «Кульгускин показал хорошую стрельбу, но все-таки больше соревновался на юниорских стартах. Там другая конкуренция и атмосфера»
сегодня, 15:40
Падин о сборе биатлонистов в Логойске: «Место очень хорошее. Здесь удачно расположено стрельбище, рельеф трассы более сложный, чем в Раубичах»
сегодня, 15:30
Падин о допуске биатлонистов: «Поедут на Олимпиаду или не поедут – они трудятся в полном объеме, готовятся к олимпийскому сезону»
1сегодня, 10:26
Андрей Падин: «Сливко старается не отставать от мужчин, а мужчины, в свою очередь, стараются не проиграть ей в стрелковых тестах»
сегодня, 10:19
Йоханнес Бо – Зигфриду Мазе: «Спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада, который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону»
1вчера, 06:34
Дмитрий Ярошенко: «Тихонов – эталон мужчины и спортсмена. Он в спорте как Высоцкий в музыке»
29вчера, 06:08
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
149 августа, 20:30
Blink-2025. Ульдал выиграл финал масс-старта, Перро – 2-й, Жаклен – 3-й, Кристиансен – 5-й, Лагрейд и Дале выбыли в полуфинале
9 августа, 20:13
Blink-2025. Виттоцци победила в масс-старте, Жанмонно – 2-я, Арнеклейв – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я
19 августа, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28