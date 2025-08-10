Дмитрий Васильев: «Нам нужно последний раз пойти на компромисс и поехать на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. А дальше для этого нет оснований»

Дмитрий Васильев считает, что можно пойти на компромисс с нейтральным статусом.

«Я не сторонник, а даже противник того, чтобы российские спортсмены выступали в нейтральном статусе без флага и гимна. Они не заслужили такое наказание и не нарушили ни одного пункта Олимпийской хартии и уставов международных федераций.

Но сейчас МОК (Международный олимпийский комитет) возглавила Кирсти Ковентри, и произошла определенная перезагрузка. Нам нужно последний раз пойти на компромисс и поехать на Олимпиаду 2026 года в Италии в нейтральном статусе. А дальше уже все, нет оснований для этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .