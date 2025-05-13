Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Руслан Захаров завершил карьеру

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров объявил о завершении карьеры.

38-летний Захаров – олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку в эстафете и серебряный призер Пекина-2022 в конькобежном спорте (командная гонка).

– В прошлом сезоне я принял решение чуть-чуть сменить обстановку и посмотреть, как это будет. Нужно было поправить здоровье и подумать о будущем. И во время этого сезона ISU озвучил новые критерии для участия в международных соревнованиях, под которые я точно не подходил. В тот момент понял, что лишился последнего шанса какого-либо вернуться на международную арену в качестве спортсмена.

И в целом, считаю, это нормально – на 39-м году жизни принять решение об окончании спортивной карьеры. Очень благодарен за поддержку на протяжении моей карьеры Алексею Юрьевичу Кравцову, Виктории Леонидовне Гоготовой, Анне Владимировне Максименко и Варваре Борисовне Барышевой.

– Может, взять перерыв, а потом вернуться опять? Таких мыслей не было?

– Обсуждали как раз с супругой, надо ли уже уведомлять РУСАДА, вдруг опять передумаю. Но нет, не передумаю. Спасибо этому дому – пойдем к другому.

– Сколько раз вы могли закончить карьеру до этого момента?

– Первый раз я решил закончить со спортом после Игр в Турине. Честно, после каждого олимпийского цикла думал об этом, кроме, пожалуй, периода после Игр-2018. Тогда я точно знал, что продолжу бегать. <...>

Через 4 года мне будет 43, хватит уже. Я не Клаудия Пехштайн! Было понятно, что этот олимпийский цикл для меня на 99% последний. И я точно попробовал практически все, что можно было сделать. Последние два года были чем-то мучительным. Вовремя остановиться вообще очень сложно. Считаю, что мне это удалось, хотя можно было сделать это чуточку раньше, наверное. Но я ни о чем не жалею, – сказал Захаров.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?