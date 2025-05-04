  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Депутат Журова: «Я против идеи сделать выходными дни с 1 по 9 мая. Если установить девять выходных подряд, производство просто встанет, а это ненормально и опасно для экономики»
42

Депутат Журова: «Я против идеи сделать выходными дни с 1 по 9 мая. Если установить девять выходных подряд, производство просто встанет, а это ненормально и опасно для экономики»

Депутат Светлана Журова не поддержала идею о девяти выходных подряд в мае.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать дни с 1 по 9 мая выходными, без перерыва на несколько рабочих дней.

«По четыре выходных на двух майских неделях – это нормальная форма, все в стране уже привыкли к таким майским праздникам. Меня все устраивает.

Но я против идеи сделать выходными дни с 1 по 9 мая включительно, это многовато. Если установить девять выходных подряд, многие предприятия, производство просто встанет, а это ненормально и опасно для экономики», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Государственная дума
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Коньки/шорт-трек в Telegram
Главные новости
Светлана Журова: «Интересно, когда говорят, что Овечкин играет в американской НХЛ, хотя это мировая лига. Наши бойцы на передовой радуются за него»
441 мая, 06:44
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 чешка Мартина Сабликова совершила каминг-аут
1129 апреля, 13:36
Светлана Журова: «Мельникова и Ступак очень популярны. Люди на региональном уровне выбирают тех, кого любят и знают»
428 апреля, 13:51
«Находимся с ISU в рабочем диалоге, но пока никаких новостей и решений нет». Гуляев об участии россиян в олимпийском отборе
525 апреля, 17:34
Журова о нейтральных статусах: «Если нам отказывают по надуманным причинам, то надо поступать как гимнасты, которые отказались ехать из-за солидарности»
7225 апреля, 14:58
Елистратов о том, возможен ли допуск к Олимпиаде: «Сложно судить, я не президент МОК. Я заложник ситуации, у меня нет на ее решение сил и полномочий»
110 апреля, 15:30
Лидия Скобликова: «Верю, что наших спортсменов будут потихонечку допускать. А лучше бы не потихонечку, а взяли и отменили санкции»
2 апреля, 07:43
Скобликова о жизни в годы Великой Отечественной войны: «Моя задача была – бегать, занимать очередь за хлебом. Есть хотелось всегда»
2 апреля, 07:29
Светлана Журова: «Россия должна быть представлена в исполкоме WADA. Мы должны быть в курсе всех дел, которые происходят внутри»
321 апреля, 15:54
Николай Гуляев: «Ответа по нейтральным статусам от ISU нет. Мы с ними занимаемся, можно сказать, мини-футболом»
2631 марта, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1428 апреля 2023, 09:40