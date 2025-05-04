Депутат Журова: «Я против идеи сделать выходными дни с 1 по 9 мая. Если установить девять выходных подряд, производство просто встанет, а это ненормально и опасно для экономики»

Депутат Светлана Журова не поддержала идею о девяти выходных подряд в мае.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать дни с 1 по 9 мая выходными, без перерыва на несколько рабочих дней.

«По четыре выходных на двух майских неделях – это нормальная форма, все в стране уже привыкли к таким майским праздникам. Меня все устраивает.

Но я против идеи сделать выходными дни с 1 по 9 мая включительно, это многовато. Если установить девять выходных подряд, многие предприятия, производство просто встанет, а это ненормально и опасно для экономики», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .