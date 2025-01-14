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Семирунний об отношении в польской команде: «Сначала со мной не общались, сейчас проблем нет. Зовут в гости, говорят, неплохо выучил язык»

Конькобежец Владимир Семирунний рассказал об адаптации в Польше.

В декабре 2024 года Семирунний получил от Международного союза конькобежцев разрешение выступать за Польшу. Ранее он представлял Россию. Спортсмен принял участие в чемпионате Европы, где стал 10-м и 7-м. 

– Тяжело было адаптироваться в польской команде?

– Не хватает таких российских ребят, как Данила Семериков, Руслан Захаров, Александр Румянцев. Поляки не очень доверяют тренерам, хотят, чтобы на каждой тренировке результат был лучше. Первый год я был у них спарринг-партнером, очень много брал на себя, и они привыкли, что, когда тяжело, – Владик, давай! Я же там не Вова, а Владик.

Я без проблем брал работы на себя, делал больше. Но сейчас, к сожалению, это сохранилось, хоть чаще вроде и в шутку. А мне уже неинтересно быть спарринг-партнером, я сам выступаю, лучше сэкономить силы, чтобы самому затем хорошо бежать. Но у нас тут Шимон Палка хорошо поехал, и хорошо работаем с ним на тренировках.

– Насколько неприятно было узнать, что Павла Абраткевича, который тебя и позвал в Польшу, убрали из сборной как тренера?

– Очень неприятно. Это было в апреле 2024 года, я сильно расстроился, что меня даже не спросили, прежде чем принять такое решение, не позвонили. Возможно, мое мнение на тот момент не особо учитывалось. И когда сказали, что тренером будет молодой Роланд Чеслак, который раньше работал с молодежкой, я отнесся к этому скептически.

Немного успокоило то, что вторым тренером взяли голландца Хэнка Хосписа, который раньше работал с олимпийской чемпионкой Ирен Схаутен. Но сейчас, честно скажу, мне все очень нравится и даже больше, чем с Пашей.

– Отношение в команде, учитывая то, что ты приехал из России, как складывалось?

– Сначала они со мной не общались. Но буквально три-четыре дня спустя, увидев, что я нормально работаю на тренировках, изменили отношение. У меня нет проблем в общении с людьми, я со всеми в хороших отношениях. Зовут в гости, на выходные и так далее. <...>

– На каком языке общаешься?

– На польском, говорят, что я неплохо его выучил. Парни шутят, что уж ругаюсь по-польски я точно лучше всех. С голландским тренером – по-английски, – сказал Семирунний в интервью «СЭ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Владимир Семирунний
Павел Абраткевич
logoсборная Польши
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