Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул сменил фамилию на Свенссон

Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул сменил фамилию.

По информации издания Expressen, 22 ноября прошлого года в реестр населения шведской налоговой службы внесли изменение, и теперь конькобежец носит фамилию Свенссон (девичью фамилию матери).

Сам спортсмен отказался от комментариев.

28-летний ван дер Пул – двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 на дистанциях 5000 м и 10 000 м.