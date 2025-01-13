Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул сменил фамилию на Свенссон
Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул сменил фамилию.
По информации издания Expressen, 22 ноября прошлого года в реестр населения шведской налоговой службы внесли изменение, и теперь конькобежец носит фамилию Свенссон (девичью фамилию матери).
Сам спортсмен отказался от комментариев.
28-летний ван дер Пул – двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 на дистанциях 5000 м и 10 000 м.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Expressen
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