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Конькобежец Семирунний получил от ISU разрешение представлять Польшу на соревнованиях. Ранее он выступал за Россию

Конькобежец Владимир Семирунний получил разрешение выступать за Польшу.

Семирунний перешел из России в Польшу в сентябре 2023 года. Он получил от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение представлять Польшу на международных соревнованиях с 17 декабря 2024-го.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ISU сократил срок карантина, наложенного на Семируннего Союзом конькобежцев России в мае 2024 года, согласно которому спортсмен не мог выступать за новую страну до октября 2025-го.

По словам самого Семируннего, 5 декабря он получил польский вид на жительство. Первым стартом конькобежца станет чемпионат Польши по многоборью, который продет 20-22 декабря.

Семирунний – чемпион России 2023 года на 10 000 м, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2022 года на 5000 м.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Польши
Владимир Семирунний
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logoсборная России (коньки)
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