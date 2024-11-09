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Светлана Журова: «Абсолютно согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов и уничтожает олимпийское движение»

Светлана Журова согласилась со словами о «цирковых артистах» в МОК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) под давлением извне превратился в «каких-то цирковых артистов».

«Абсолютно согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов и уничтожает олимпийское движение. МОК должен быть независимым. Даже во времена противостояния СССР и США было проще.

Да, на Олимпийских играх 1980 года тоже были бойкоты. Но при этом, заметьте, спортсмены имели возможность сами принимать решение, на них не давили. МОК всем предоставил возможность приехать в Москву. И те, кто хотели, приезжали и выступали. И к ним никаких санкций не применяли.

А сейчас все иначе. Хотя сами же люди из МОК в кулуарах говорят, что думают иначе, но вынуждены, потому что на них оказывается давление. Остается догадываться какое. Может, шантаж или что-то еще.

Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович имел в виду именно то, что МОК перестал быть независимым, а должен был действовать только в интересах спортсменов, а не стран. Как, кстати, в хартии и написано, что Олимпиада – это соревнования спортсменов, а не стран. А получается, что эта спортивная организация в угоду кому-то выполняет политический заказ», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Также Журова поддержала слова Путина, выступившего против участия трансгендеров в женском спорте.

«Поддерживаю абсолютно. Я это говорила с самого начала, когда только первые трансгендеры еще появились, предложила делать отдельный разряд, чтобы не было никаких скандалов. Но тогда сказали: вы что с ума сошли, их единицы, они нигде не выступают.

Но в некоторых соревнованиях принимали участие гермафродиты. Только потом появилась генная экспертиза и тест на хромосому и их участие стало невозможно. А когда появились трансгендеры, которые вообще первоначально мужчины и даже этого не скрывали и не собираются скрывать, тогда и начали говорить: ну а мы-то почему не можем? И начались вот эти вот скандалы.

Соревнования мужчин и женщин – это ненормально с человеческой точки зрения, и не надо нас обвинять в отсутствии толерантности. Трансгендерам просто нужен отдельный разряд. Хотя у меня есть подозрение, что когда они будут соревноваться в формате «сами с собой соревнуются», им перестанет это быть интересно», – отметила Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoВладимир Путин
logoСветлана Журова
logoМОК
Политика
logoМосква-1980
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