Светлана Журова: «Я предлагала, чтобы ОКР получил возможность развивать спорт высших достижений. Пока организации просто нечем заниматься»

Журова считает, что ОКР мог бы заниматься развитием спорта высших достижений.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Новый руководитель ОКР должен иметь авторитет в спортивном мире, как и уходящий Станислав Поздняков. Я предлагала, чтобы ОКР получил возможность заниматься развитием спорта высших достижений, поскольку пока организации просто нечем заниматься.

Олимпийский комитет России мог бы заниматься этим направлением, взаимодействовать с федерациями и отчитываться перед Минспортом. А сейчас глава ОКР как министр без портфеля.

Отношения с МОК наладить сейчас будет невозможно, поскольку это политический вопрос. Пока идет СВО, они все оставят в этом же состоянии. Как только спецоперация закончится, нас сразу же вернут», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.