Светлана Журова: «Я предлагала, чтобы ОКР получил возможность развивать спорт высших достижений. Пока организации просто нечем заниматься»
Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
«Новый руководитель ОКР должен иметь авторитет в спортивном мире, как и уходящий Станислав Поздняков. Я предлагала, чтобы ОКР получил возможность заниматься развитием спорта высших достижений, поскольку пока организации просто нечем заниматься.
Олимпийский комитет России мог бы заниматься этим направлением, взаимодействовать с федерациями и отчитываться перед Минспортом. А сейчас глава ОКР как министр без портфеля.
Отношения с МОК наладить сейчас будет невозможно, поскольку это политический вопрос. Пока идет СВО, они все оставят в этом же состоянии. Как только спецоперация закончится, нас сразу же вернут», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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