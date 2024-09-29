Светлана Журова: «Надеюсь, на карьеру сына еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Не хочется быть последней олимпийской чемпионкой»
Светлана Журова надеется, что ее сын еще выступит на Олимпийских играх.
С 2022 года российские конькобежцы не допускаются до международных турниров.
«Нужно дальше выступать внутри России, готовиться. У меня тоже сын в сборной (Ярослав Черненко – Спортс’‘). Как я его мотивирую? Говорю, что нужно настраиваться, выступать готовиться.
Надеюсь, что на его карьеру еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Хочу, чтобы у нас еще были олимпийские чемпионы. Не хочется быть последней», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Журова.
Черненко в 2023 году стал победителем и призером Кубка России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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