Светлана Журова: «Надеюсь, на карьеру сына еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Не хочется быть последней олимпийской чемпионкой»

Светлана Журова надеется, что ее сын еще выступит на Олимпийских играх.

С 2022 года российские конькобежцы не допускаются до международных турниров.

«Нужно дальше выступать внутри России, готовиться. У меня тоже сын в сборной (Ярослав Черненко – Спортс’‘). Как я его мотивирую? Говорю, что нужно настраиваться, выступать готовиться.

Надеюсь, что на его карьеру еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Хочу, чтобы у нас еще были олимпийские чемпионы. Не хочется быть последней», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Журова .

Черненко в 2023 году стал победителем и призером Кубка России.