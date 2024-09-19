Николай Гуляев: «Мы не должны закрываться от мирового спорта. Нейтральный статус – это неприятно, но все и так знают, из какой страны спортсмен»
Николай Гуляев считает, что российский спорт не должен закрываться от мирового.
С 2022 года российские атлеты в большинстве видов спорта либо не выступают на международных стартах, либо соревнуются в нейтральном статусе.
«Я рад за спортсменов, у которых есть возможность выступать на соревнованиях и отстаивать честь своей страны.
Нейтральный статус – это неприятно, но все и так знают, из какой страны приехал спортсмен, за кого он выступает.
Я считаю, что мы не должны закрываться от мирового спорта, нужно показывать всеми своими действиями, что мы являемся его неотъемлемой частью», – сказал глава Союза конькобежцев России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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