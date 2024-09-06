Светлана Журова: «Мировой спорт становится неинтересен спонсорам и болельщикам без российских спортсменов»
Светлана Журова заявила, что мировой спорт перестает быть интересен без россиян
Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил о «плане действий» по недопуску российских атлетов на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Мировой спорт становится неинтересен спонсорам и болельщикам без российских спортсменов. В некоторых видах спорта мы являемся лидерами, и такие дисциплины просто ушли в тень с нашим отсутствием.
Пока происходят подобные заявления, за кулисами нам во всем мире говорят, что ждут возвращения российских спортсменов. Надеюсь, что рациональное мышление восторжествует», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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