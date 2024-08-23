Иван Скобрев: «Мне сделали предложение попробовать себя в качестве консультанта в хоккейной академии Junior Rangers. Решил попробовать свои силы за океаном»

Теги Евгений Плющенко сборная России (коньки) Иван Скобрев Матч ТВ Академия Плющенко Коньки/шорт-трек

Российский конькобежец Иван Скобрев рассказал о переезде в США.

— Ваня, последнее место работы — академия Евгения Плющенко. После этого ничего не было слышно о твоей профессиональной деятельности. Чем занимался? Почему ушел из фигурного катания?

— Все было хорошо, Женя был доволен, и мне нравился весь процесс. Там мне удалось приобрести новые навыки, пообщаться с новыми молодыми творческими личностями фигурного катания, но Илья Авербух хотел, чтобы мы выступали с Викторией Синициной (в «Ледниковом периоде» – Sports), и у меня не получилось бы совмещать. Потом был тур.

По окончании сезона полетел в США: там живут родители, которых я не видел три года. Отдохнули семьей на природе, а по возвращении ради интереса сходили на спортивные объекты, которые находятся рядом. Один из них Chelsea Piers.

Благодаря общим друзьям познакомились с руководителем хоккейного направления и мне сделали предложение задержаться, попробовать себя в качестве консультанта в хоккейной академии Junior Rangers. Решил попробовать свои силы за океаном, поработать с американскими, канадскими хоккеистами, здесь, кстати, есть ребята и из Европы, а также достаточно много ребят из России.

Вот так все и пошло. Были и другие предложения, из КХЛ, но таких, чтобы я мог постоянно быть рядом с детьми, я не получил. А тут очень важная для меня возможность — вся семья будет рядом, дети будут тренироваться и учиться. Так что теперь передаю свой опыт, приобретаю новые знания в общении с американскими специалистами, ледовыми в том числе.

— С каким возрастом работаешь?

— Набор начинается с 6 лет, а самый взрослый возраст тут U-20.

— Амбиции выше есть? Работать с профи, например?

— Амбиции всегда есть. Но сейчас нужно адаптироваться в рабочем процессе. Нужно вывести свой английский на новый уровень — я говорю на английском, но просто в бытовом плане говорить это одно, здесь нужно развивать новую профессиональную лексику. Плюс много новых задач по коммуникации с руководством, с родителями, — сказал двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту. 

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31 комментарий
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Погодите.... Это тот самый конькобеженец, который стал мемом на каком то выступлении путина, где он там разинув рот слушал его? Это вот этот скрепоносец, верно? Родители в США?
+74
-6
+68
Ответ Andrey Wolf
Погодите.... Это тот самый конькобеженец, который стал мемом на каком то выступлении путина, где он там разинув рот слушал его? Это вот этот скрепоносец, верно? Родители в США?
Дада, автор выдающейся диссертации Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции!
+40
0
+40
🫡😁
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+30
-1
+29
Ваня, а как же твой любимый Путин? А Россия, Ваня? А?
+18
0
+18
И этот не остался в АП..
+22
-5
+17
Все в США бегут...
+17
0
+17
иными словами академия плющенко как место передержки
агентуры перед получением нового назначения...лихо)
полагаю, следующим внедрением
будет "семейная пара" гея и русской петарды...
+15
-1
+14
То есть, трепать языком о пу - это одно, а жить-работать - другое, что и требовалось доказать.
+14
0
+14
Ответ Andrey Wolf
Погодите.... Это тот самый конькобеженец, который стал мемом на каком то выступлении путина, где он там разинув рот слушал его? Это вот этот скрепоносец, верно? Родители в США?
Да
+14
-1
+13
он выбрал работу за доллары, а не работу у позера-патриота ЕВП?
+14
-5
+9
Пока ещё Иван Скобрев, а там смотришь и уже Джон Скобрефф...
+9
0
+9
Интересно, почему не работает профильно именно в своем виде спорта. То фигуристы то хоккеисты.
+6
0
+6
Молодец,что еще сказать
+6
-1
+5
Я ему должен поверить, что он случайно сдался врагам.
+5
0
+5
Все интервью пытается объяснить, что уехал от безысходности
+4
0
+4
Решил попробовать свои силы за океаном, поработать с американскими, канадскими хоккеистами, здесь, кстати, есть ребята и из Европы (с)
в такое непростое для скрепоносной отчизны время он решил учить американских и европейских ребят (среди которых, как известна, другая половина заражена феминизма, половина - блм-активизмом, а третья - вообще геи и трансгендеры). как же так-то, а?..(((
+4
-1
+3
Ответ Бузина
Интересно, почему не работает профильно именно в своем виде спорта. То фигуристы то хоккеисты.
аудитория занимающихся меньше, денег меньше...)
+2
0
+2
Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Да
Их еще не превратили там в гомосеков?
+2
-1
+1
Ответ Насонов Дмитрий
Их еще не превратили там в гомосеков?
Скорее всего уже долбит какой нибудь нига)
+1
0
+1
Ответ DAB25
Дада, автор выдающейся диссертации Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции!
"Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции (социально-философский анализ)"
+1
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+1
А где его дети, что в России он не мог быть с ними, а там сможет?😂
Собственно, вопрос риторический.
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Был Ваня, стал Ванья....🤭
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Комментарий удален модератором
Удачи на новом месте!
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Ответ Хрустальный Гусенок
он выбрал работу за доллары, а не работу у позера-патриота ЕВП?
ЕВП мертв.
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Ответ Vitto
ЕВП мертв.
Речь шла о другом ЕВП )
+1
-1
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Ответ QueenAmidala
Речь шла о другом ЕВП )
Евгений Ваганович Петросян умер?
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Ответ Бузина
Интересно, почему не работает профильно именно в своем виде спорта. То фигуристы то хоккеисты.
почему нет — быстрые хоккеисты всем нужны, а он как раз может научить скорости
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Ответ Oleg65
Удачи на новом месте!
Он же не в КНДР уехал.
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