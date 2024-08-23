Иван Скобрев: «Мне сделали предложение попробовать себя в качестве консультанта в хоккейной академии Junior Rangers. Решил попробовать свои силы за океаном»
Российский конькобежец Иван Скобрев рассказал о переезде в США.
— Ваня, последнее место работы — академия Евгения Плющенко. После этого ничего не было слышно о твоей профессиональной деятельности. Чем занимался? Почему ушел из фигурного катания?
— Все было хорошо, Женя был доволен, и мне нравился весь процесс. Там мне удалось приобрести новые навыки, пообщаться с новыми молодыми творческими личностями фигурного катания, но Илья Авербух хотел, чтобы мы выступали с Викторией Синициной (в «Ледниковом периоде» – Sports), и у меня не получилось бы совмещать. Потом был тур.
По окончании сезона полетел в США: там живут родители, которых я не видел три года. Отдохнули семьей на природе, а по возвращении ради интереса сходили на спортивные объекты, которые находятся рядом. Один из них Chelsea Piers.
Благодаря общим друзьям познакомились с руководителем хоккейного направления и мне сделали предложение задержаться, попробовать себя в качестве консультанта в хоккейной академии Junior Rangers. Решил попробовать свои силы за океаном, поработать с американскими, канадскими хоккеистами, здесь, кстати, есть ребята и из Европы, а также достаточно много ребят из России.
Вот так все и пошло. Были и другие предложения, из КХЛ, но таких, чтобы я мог постоянно быть рядом с детьми, я не получил. А тут очень важная для меня возможность — вся семья будет рядом, дети будут тренироваться и учиться. Так что теперь передаю свой опыт, приобретаю новые знания в общении с американскими специалистами, ледовыми в том числе.
— С каким возрастом работаешь?
— Набор начинается с 6 лет, а самый взрослый возраст тут U-20.
— Амбиции выше есть? Работать с профи, например?
— Амбиции всегда есть. Но сейчас нужно адаптироваться в рабочем процессе. Нужно вывести свой английский на новый уровень — я говорю на английском, но просто в бытовом плане говорить это одно, здесь нужно развивать новую профессиональную лексику. Плюс много новых задач по коммуникации с руководством, с родителями, — сказал двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту.
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агентуры перед получением нового назначения...лихо)
полагаю, следующим внедрением
будет "семейная пара" гея и русской петарды...
в такое непростое для скрепоносной отчизны время он решил учить американских и европейских ребят (среди которых, как известна, другая половина заражена феминизма, половина - блм-активизмом, а третья - вообще геи и трансгендеры). как же так-то, а?..(((
Собственно, вопрос риторический.