Иван Скобрев: «Мне сделали предложение попробовать себя в качестве консультанта в хоккейной академии Junior Rangers. Решил попробовать свои силы за океаном»

Российский конькобежец Иван Скобрев рассказал о переезде в США.

— Ваня, последнее место работы — академия Евгения Плющенко. После этого ничего не было слышно о твоей профессиональной деятельности. Чем занимался? Почему ушел из фигурного катания?

— Все было хорошо, Женя был доволен, и мне нравился весь процесс. Там мне удалось приобрести новые навыки, пообщаться с новыми молодыми творческими личностями фигурного катания, но Илья Авербух хотел, чтобы мы выступали с Викторией Синициной (в «Ледниковом периоде» – Sports), и у меня не получилось бы совмещать. Потом был тур.

По окончании сезона полетел в США: там живут родители, которых я не видел три года. Отдохнули семьей на природе, а по возвращении ради интереса сходили на спортивные объекты, которые находятся рядом. Один из них Chelsea Piers.

Благодаря общим друзьям познакомились с руководителем хоккейного направления и мне сделали предложение задержаться, попробовать себя в качестве консультанта в хоккейной академии Junior Rangers. Решил попробовать свои силы за океаном, поработать с американскими, канадскими хоккеистами, здесь, кстати, есть ребята и из Европы, а также достаточно много ребят из России.

Вот так все и пошло. Были и другие предложения, из КХЛ, но таких, чтобы я мог постоянно быть рядом с детьми, я не получил. А тут очень важная для меня возможность — вся семья будет рядом, дети будут тренироваться и учиться. Так что теперь передаю свой опыт, приобретаю новые знания в общении с американскими специалистами, ледовыми в том числе.

— С каким возрастом работаешь?

— Набор начинается с 6 лет, а самый взрослый возраст тут U-20.

— Амбиции выше есть? Работать с профи, например?

— Амбиции всегда есть. Но сейчас нужно адаптироваться в рабочем процессе. Нужно вывести свой английский на новый уровень — я говорю на английском, но просто в бытовом плане говорить это одно, здесь нужно развивать новую профессиональную лексику. Плюс много новых задач по коммуникации с руководством, с родителями, — сказал двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту.