Итальянский Турин присоединился к заявке Франции на проведение Олимпиады-2030

Теги МОК Олимпиада-2030 Коньки/шорт-трек

Итальянский город Турин присоединился к заявке Французских Альп на проведение зимней Олимпиады-2030.

Об этом сообщил мэр города Стефано Ло Руссо на сессии Международного олимпийского комитета в Париже. Турин намерен принять соревнования по конькобежному спорту на арене «Овал».

Ранее Французские Альпы получили право проведения ОИ-2030. Однако МОК установил дедлайн, согласно которому правительство Франции до конца 2024-го еще должно предоставить гарантии насчет организации.

Турин был столицей Олимпийских игр 2006 года.

22 комментария
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Ответ Its my life
Чет все по очень маленькому кругу ходит.
Так мало кто в принципе хочет их проводить, особенно зимнее. Это огромные затраты, которые потом не окупаются
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Чет все по очень маленькому кругу ходит.
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Ответ Westmoreland
А игры 2034 года планируются провести а Милане, интересно и тогда Турин поможет или сыграет традиционное противостояние Пьемонта и Ломбардии?
Salt Lake City в 2034, Италия в 2026
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А игры 2034 года планируются провести а Милане, интересно и тогда Турин поможет или сыграет традиционное противостояние Пьемонта и Ломбардии?
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Ответ onsigne
В конце нулевых очень сытые заявки были, на ту же зимнюю 2014 года: там и Россия, и Грузия, и Болгария, и Казахстан (они вообще каждый цикл подавали), и Испания. Сейчас конкуренции нет вообще. ОИ берут те, у кого есть готовая инфраструктура и развитый туризм. Развивающимся странам, вроде Казахстана или Болгарии, уже не до понтов с олимпиадами.
Испания и на 2030 планировала подаваться, совместная заявка Каталонии и Арагона, но не смогли состыковаться. Мог бы быть интересный вариант
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Ответ Its my life
Чет все по очень маленькому кругу ходит.
В конце нулевых очень сытые заявки были, на ту же зимнюю 2014 года: там и Россия, и Грузия, и Болгария, и Казахстан (они вообще каждый цикл подавали), и Испания. Сейчас конкуренции нет вообще. ОИ берут те, у кого есть готовая инфраструктура и развитый туризм. Развивающимся странам, вроде Казахстана или Болгарии, уже не до понтов с олимпиадами.
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Отличное решение - разгрузка для Франции и привлечение народу в Турин, где готовая инфраструктура
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Ответ headmaster
Так мало кто в принципе хочет их проводить, особенно зимнее. Это огромные затраты, которые потом не окупаются
Заявку Пхенчхона сначала перебило Сочи, потом Пекин, но с третьей попытки Южная Корея своего добилась. А сейчас конкуренции, похоже, вообще не осталось. Доказывай финансовую состоятельность (оргкомитету) и проводи Олимпиаду
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Так где арены для хоккея планируются?
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Ответ onsigne
В конце нулевых очень сытые заявки были, на ту же зимнюю 2014 года: там и Россия, и Грузия, и Болгария, и Казахстан (они вообще каждый цикл подавали), и Испания. Сейчас конкуренции нет вообще. ОИ берут те, у кого есть готовая инфраструктура и развитый туризм. Развивающимся странам, вроде Казахстана или Болгарии, уже не до понтов с олимпиадами.
В итоге, дико подорожавшие Летние игры, чередуясь, будут проводиться в Париже, Пекине, Лос-Анжелесе, Чикаго и, пореже, Лондоне...
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В отличаи от чемпионатов мира, Олимпийские игры проводят не страны, а города. Города и подаются. Не понятно где здесь будет Турин.
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Ответ Its my life
Чет все по очень маленькому кругу ходит.
С учётом роста затрат мало кто хочет. Странно что эти страны хотят. Учитывая рост долгов и снижения уровня жизни.
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Ответка за следующую Олимпиаду, санно-бобслейная трасса точно не в Италии будет
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Ответ Westmoreland
Сенкью, но смысл остался тот же.
Как раз от санно-бобслейной трассы туринской изначально отказались в пользу реконструкции в Кортина-д’Ампеццо, а теперь вроде как смотрят вариант за пределами Италии. С остальным вроде проблем нет.
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Ответ Willy Troll
Возможно, это было бы разумным решением и разгрузило бы бюджет. Во Франции надо строить крытый каток , так-то конькобежные соревнования в Альбервилле-1992 проходили на открытом воздухе. А конькобежный спорт во Франции не популярен. А в Турине, который достаточно близко от Франции такая арена уже есть. Почему б не воспользоваться по-соседски.
К тридцатому году, возможно, очередной жд-туннель через Альпы успеют пробить (который уже строят), и скоростную линию запустят
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Ответ Шмуэль Дадист
В отличаи от чемпионатов мира, Олимпийские игры проводят не страны, а города. Города и подаются. Не понятно где здесь будет Турин.
К примеру, была Московская олимпиада-80, а регата проходила в Таллине. Ничего нового
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Ответ Роман Ширин
К примеру, была Московская олимпиада-80, а регата проходила в Таллине. Ничего нового
Немного разные истории, регата в Таллине, каноэ в Сео-де-Уржель (ОИ в Барселоне), серфинг на текущей Олимпиаде, определены географическим положением города-хозяйки игр. А тут просто не хотят строить каток.
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