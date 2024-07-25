Итальянский Турин присоединился к заявке Франции на проведение Олимпиады-2030

Итальянский город Турин присоединился к заявке Французских Альп на проведение зимней Олимпиады-2030.

Об этом сообщил мэр города Стефано Ло Руссо на сессии Международного олимпийского комитета в Париже. Турин намерен принять соревнования по конькобежному спорту на арене «Овал».

Ранее Французские Альпы получили право проведения ОИ-2030. Однако МОК установил дедлайн, согласно которому правительство Франции до конца 2024-го еще должно предоставить гарантии насчет организации.

Турин был столицей Олимпийских игр 2006 года.