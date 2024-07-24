Правительство Франции должно предоставить гарантии проведения Олимпиады-2030 до конца 2024 года

МОК установил дедлайн для предоставления гарантий проведения Олимпиады-2030.

Сегодня в Париже прошла сессия Международного олимпийского комитета, на которой французские Альпы были выбраны местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.

За проголосовали 84 делегата, против – 4, 7 воздержались.

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что правительство Франции не может предоставить гарантии для проведения Игр.

«Согласно требованиям МОК, французское правительство должно предоставить гарантии проведения Олимпиады, также необходимо подтверждение договора трех регионов – Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы с французским правительством.

Французская делегация подтвердила, что данные требования будут выполнены, когда правительство будет в необходимой позиции, чтобы это сделать.

Мы получили письма от двух регионов с подтверждением их финансовых гарантий и готовности продолжить работу без промедления. Дедлайн для предоставления вышеупомянутых гарантий – 31 декабря 2024 года.

Заявка Французских Альп является очень сильным спортивным и техническим проектом, имеющим большую поддержку правительства и населения», – сказал на сессии МОК Карл Штосс, глава комиссии по будущим Играм.