Тренер Семерикова о переходе спортсмена в Узбекистан: «Данила честно трудился, но не смог выступить на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине»

Теги сборная России (коньки) Виктор Сивков Данила Семериков сборная Узбекистана Коньки/шорт-трек

Тренер конькобежца Семерикова заявил, что его подопечный пропустил две Олимпиады.

Ранее четырехкратный призер чемпионатов мира 29-летний Данила Семериков сообщил, что намерен перейти в команду Узбекистана, чтобы вернуться на международные старты. 

«Данила честно тренировался, честно трудился, но так сложилось, что он не смог выступить на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине. Я рад, что он нашел выход из этого положения.

Данила – спортсмен опытный, и если найдется хороший специалист, который будет с ним работать, я думаю, он сможет добиться результата», – сказал Виктор Сивков. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи ему в сборной Узбекистана!
0
0
0
Удачи в 🇺🇿🇺🇿🇺🇿 🙏🙏🙏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий