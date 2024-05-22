Тренер Семерикова о переходе спортсмена в Узбекистан: «Данила честно трудился, но не смог выступить на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине»

Тренер конькобежца Семерикова заявил, что его подопечный пропустил две Олимпиады.

Ранее четырехкратный призер чемпионатов мира 29-летний Данила Семериков сообщил, что намерен перейти в команду Узбекистана, чтобы вернуться на международные старты.

«Данила честно тренировался, честно трудился, но так сложилось, что он не смог выступить на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине. Я рад, что он нашел выход из этого положения.

Данила – спортсмен опытный, и если найдется хороший специалист, который будет с ним работать, я думаю, он сможет добиться результата», – сказал Виктор Сивков.