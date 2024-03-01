Захаров о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Ехать надо, готов постоять на первом месте и без гимна. Что там теперь будет, Чайковский? Да хоть «Сектор газа»

Руслан Захаров считает, что на Олимпиаду нужно ехать даже в нейтральном статусе.

– Ехать на международные старты под нейтральным флагом в данный момент нужно?

– Да.

– Елена Вяльбе, к которой ты собираешься на стажировку, считает, что сейчас это предательство.

– Мы всегда топили за то, что спорт – вне политики. Даже те, кто теперь переобулся, раньше говорили так же. Кубертен придумал Олимпийские игры, чтобы объединить людей.

И разве мы не ценим тех, кто брал медали в Пхенчхане или Пекине? Я своим серебром с Игр-2022 горжусь не меньше, чем золотом Сочи. Хотя гимна нашего в Китае, к сожалению, не слышал. Я вообще был последним зимником, кто слушал гимн России на международных стартах. Но готов постоять на первом месте и не послушать его еще. Что там теперь будет, Чайковский? Да хоть «Сектор газа»!

Я не хочу мешать спорт с чем-либо. Это просто сфера, где выявляют сильнейших. В моем случае – в рамках ледовой арены. И если обстоятельства сейчас такие, что это возможно делать только в нейтральном статусе – я готов. Да и многие, поверь, тоже.

– Но вот Павел Кулижников заявил, что поедет, только если так скажет Путин.

– Я бы хотел, чтобы у каждого спортсмена было право выбора. И чтобы была возможность не засунуть голову в песок, а принять решение, руководствуясь собственным желанием. В 2018-м Ольга Граф отказалась ехать на Олимпиаду. Я не поддерживаю ее мнение. Но при этом уважаю позицию. Она была единственной, кто принял такое решение. Может быть, через 6 лет ситуация будет обратной – и я буду единственным, кто согласится ехать.

Но хочу, чтобы каждый мог выбирать сам.

– Не проще ли согласиться с общим мнением, быть как все?

– Я знаю позицию ОКР. Люди, которые хотят выступить на , не будут финансироваться и не получат никаких призовых. Но кто едет на Олимпийские игры за деньгами? После Пекина-2022 Фонд поддержки олимпийцев изменил традицию и не дарил автомобили. Так ни один же медалист не кричал: «А где моя машина?»

Если у меня завтра спросят: «Захаров, готов поехать на Олимпийские игры, но за свой счет?» – да я на летние поеду! – рассказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?