Захаров о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Ехать надо, готов постоять на первом месте и без гимна. Что там теперь будет, Чайковский? Да хоть «Сектор газа»

Теги сборная России (коньки) Елена Вяльбе Руслан Захаров Париж-2024 Олимпиада-2026 Коньки/шорт-трек

Руслан Захаров считает, что на Олимпиаду нужно ехать даже в нейтральном статусе.

– Ехать на международные старты под нейтральным флагом в данный момент нужно?

– Да.

– Елена Вяльбе, к которой ты собираешься на стажировку, считает, что сейчас это предательство.

– Мы всегда топили за то, что спорт – вне политики. Даже те, кто теперь переобулся, раньше говорили так же. Кубертен придумал Олимпийские игры, чтобы объединить людей.

И разве мы не ценим тех, кто брал медали в Пхенчхане или Пекине? Я своим серебром с Игр-2022 горжусь не меньше, чем золотом Сочи. Хотя гимна нашего в Китае, к сожалению, не слышал. Я вообще был последним зимником, кто слушал гимн России на международных стартах. Но готов постоять на первом месте и не послушать его еще. Что там теперь будет, Чайковский? Да хоть «Сектор газа»!

Я не хочу мешать спорт с чем-либо. Это просто сфера, где выявляют сильнейших. В моем случае – в рамках ледовой арены. И если обстоятельства сейчас такие, что это возможно делать только в нейтральном статусе – я готов. Да и многие, поверь, тоже.

– Но вот Павел Кулижников заявил, что поедет, только если так скажет Путин.

– Я бы хотел, чтобы у каждого спортсмена было право выбора. И чтобы была возможность не засунуть голову в песок, а принять решение, руководствуясь собственным желанием. В 2018-м Ольга Граф отказалась ехать на Олимпиаду. Я не поддерживаю ее мнение. Но при этом уважаю позицию. Она была единственной, кто принял такое решение. Может быть, через 6 лет ситуация будет обратной – и я буду единственным, кто согласится ехать. 

Но хочу, чтобы каждый мог выбирать сам.

– Не проще ли согласиться с общим мнением, быть как все?

– Я знаю позицию ОКР. Люди, которые хотят выступить на Олимпиаде, не будут финансироваться и не получат никаких призовых. Но кто едет на Олимпийские игры за деньгами? После Пекина-2022 Фонд поддержки олимпийцев изменил традицию и не дарил автомобили. Так ни один же медалист не кричал: «А где моя машина?»

Если у меня завтра спросят: «Захаров, готов поехать на Олимпийские игры, но за свой счет?» – да я на летние поеду! – рассказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нормальная позиция, здравая. Если получится утереть всем нос, то на пьедестале пусть даже "Красная плесень" играет
+20
-3
+17
Уже сегодня у него в тренировочной сумке найдут диски симс-3 и визитки
+15
-2
+13
Радует, что у нас ещё остаётся небольшое количество адекватных и смелых спортсменов
+8
-2
+6
Под Демобилизацию неплохо было бы. Но могут привлечь...
+5
-2
+3
Это что же получается!! Захаров предлагает чтобы у каждого гражданина России было собственное мнение и каждый мог поступать в соответствии с ним не боясь поражения в правах!!??
+5
-2
+3
Ответ marsover
А готовится этот гражданин, хотелось бы узнать, на свои личные средства? Без всякой помощи государства? Если да, то конечно, ради бога.
А что ты за свои кровные его отправляешь? Я тоже налоги плачу, пусть едет за счёт государства, это спорт, не лезте туда со своей гнилой политикой.
+5
-2
+3
Люди жизнь всю отдают тренировкам , ради этих соревнований. Конечно нужно ехать! Пусть что хотят там ставят. Из за внимания все и так будут знать , откуда вы и кто вы . А если ещё и с золотой медалью , так вообще красота будет 🤗
+2
-1
+1
Толково раскидал
+2
-2
0
Я ядреный, как кабан, я имею свой баян
Я на нем панк-рок пистоню, не найти во мне изъян
Первый парень на весь край, на меня все бабки в лай
0
0
0
Лучше "Рабфак")
"Наш дурдом голосует за ..."
0
0
0
Ещё одна проверка для власти, если его будут преследовать за такую позицию, тогда тушите свет.
0
0
0
Ответ KOC.1986
А что ты за свои кровные его отправляешь? Я тоже налоги плачу, пусть едет за счёт государства, это спорт, не лезте туда со своей гнилой политикой.
Ну так с гнилой политикой другие влезли. Чем этот Захаров лучше других, которые не могут поехать из-за чужих ограничений?
0
0
0
Ответ Kolch
Уже сегодня у него в тренировочной сумке найдут диски симс-3 и визитки
Найдут диски с Чайковским (мега большой сет) и винилы с Сектором Газа.
0
0
0
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Этот манкурт и за рейхскомиссариат остланд выступил бы с удовольствием
Это ты про хоккейную команду одного деда?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий