«Никого из этих стран не отстранят. Что, США в первый раз на мероприятиях военных?» Журова о возможных санкциях МОК из-за ситуации в Йемене

Светлана Журова считает, что МОК не накажет США и Великобританию из-за Йемена.

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».

«Мы можем все что угодно говорить и советовать, но на практике знаем, что никогда этого не случится. Что, США в первый раз на мероприятиях военных? Не первый раз. Разве не было каких-то других прямых активностей со стороны США по отношению к какой-то стране?

На спорте это никак никогда не отражалось, только на нас это отражается. Конечно, никого из этих стран не отстранят. Ну а кто заявит? Хорошо, заявим мы, нам скажут – а вы сами.

Думаю, что в МОК мы сейчас вряд ли можем что-то заявлять, у нас нет членства, оно приостановлено. А теперь вопрос – какие страны заявят? Я хочу посмотреть, сделает ли еще кто, кроме нас, заявление», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.